DATÇA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

DATÇA

İCRA DAİRESİ

2025/16 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İli,Datça İlçesi, İskele Mahallesi, 465 ada, 2 parsel zemin kat 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz satışa konudur. Dava konusu taşınmaz Datça otogara kul uçumu 1.00 km mesafede,denize kuş uçumu 240 mt, belediye hizmetlerinden faydalanan bölgede yer almaktadır.Kıymet takdirine konu parselin etrafında yapılan incelemelerde 2 katlı konut ve işyeri amaçlı, yapılaşmaların yer aldığı tespit edilmiştir. Yapılaşma oranı %90 mertebesindedir. Keşif alanında yapılan tespitte, zemin kat 2 nolu bağımsız bölümün projesi hilafına ilave duvarlar örülerek,konut alanına çevrilmiş olduğu,mutfak, banyo ıslak alanların yapılmış olduğu, mevcut hali ile açık mutfak-salon, bir yatak odası, banyo/WC tertibinde konut olarak kullanılır durumda olduğu tespit edilmiştir.Projesinden farklı konumda açılmış bir kapı ile giriş temin edilmektedir. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap pres kapı,doğramaları alüminyum malzemedendir. İç cephede tüm zeminler seramik,duvarları sıva üstü boyalı durumdadır.Mutfak kısmında, hazır mutfak dolapları yapılı,tezgahı granit olup,tezgat ve üst dolap arası fayans kaplıdır,klozet ve duşakabin vardır. İç cepheden bakımlı durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölge konut fonksiyonlu gelişmiştir. Yakın çevresinde konut tipte tek katlı ve 2 katlı müstakil yapıları, tek katlı ve 2 katlı yapılardan meydana gelen siteleri ve boş parseller yer almaktadır.Bölge üst ve orta gelir grubuna sahip aileler tarafından ikamet ve yazlık amaçlı tercih edilmektedir. Planlı yapılaşmaya sahip bölgenin (yol,su,elektrik,kanalizasyon) altyapısı tamamlanmıştır. Kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.Toplu taşıma araçları ile ulaşımı rahattır.

Adresi : İskele Mahallesi Eski Knidos Caddesi No:11 Daire: 2 Datça/Muğla

Yüzölçümü : Tapu kaydındaki gibidir.

Arsa Payı : Tapu kaydındaki gibidir.

Kıymeti : 5.985.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2025 - 10:23

31/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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