Güncelleme Tarihi:
T.C.
DARGEÇİT
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
11/02/2025
Sayı : 2023/142 Esas
Karar No: 2025/7
Davacı Emin Kaplan ile davalı Rehab Kaplan aleyhine açılan Babalık (Soy Bağının Düzeltilmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; mahkememizin 21.01.2025 tarihli hükmü ile; " "Davanın KABULÜ ile Mardin ili Dargeçit ilçesi Kılavuz Mahallesi 82 Cilt No 167 Hane No 135**7555** T.C. Kimlik numaralı Emin Kaplan'ın Mardin ili Dargeçit ilçesi Kılavuz Mahallesi 82 Cilt No 167 Hane No TCKN: 5**863**240 Berat Kaplan'ın babası olmadığının TESPİTİNE şeklinde karar verildiği İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın no ILN02173395