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DARGEÇİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DARGEÇİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 00:00

T.C.
DARGEÇİT
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

11/02/2025

Sayı : 2023/142 Esas 

Karar No: 2025/7

Davacı Emin Kaplan ile davalı Rehab Kaplan aleyhine açılan Babalık (Soy Bağının Düzeltilmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; mahkememizin 21.01.2025 tarihli hükmü ile; " "Davanın KABULÜ ile Mardin ili Dargeçit ilçesi Kılavuz Mahallesi 82 Cilt No 167 Hane No 135**7555** T.C. Kimlik numaralı Emin Kaplan'ın Mardin ili Dargeçit ilçesi Kılavuz Mahallesi 82 Cilt No 167 Hane No TCKN: 5**863**240 Berat Kaplan'ın babası olmadığının TESPİTİNE şeklinde karar verildiği İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN02173395