DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2022/131 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Zilyetliğe dayalı) davası nedeniyle Malatya ili, Darende ilçesi, Irmaklı mah Hantaros Mevkii güneydoğusu: 199 ada 21 parsel numaralı taşınmazın yer aldığı , Kadastro Harici 19.859,65m² yazılı taşınmaza ilişkin hak iddia edenlerin 30 gün içinde mahkememizin dosyasına müracaat etmeleri hususu TMK 713. Maddesi gereğince ilan olunur.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|YILMAZ ÖZÇELİK
|HAZİNEYİ İZAFEDEN DARENDE MAL MÜDÜRLÜĞÜ
|Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
DARENDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02164617