ÇUMRA SULH HUKUK MAHKEMESİ

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ÇUMRA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/42 Esas

KARAR NO : 2024/673

DAVALI : FATMA UYAR

Davacılar AHMET ELKATMIŞ, FATMA CAN, NEDİM ELKATMIŞ, RAZİYE AKYÜZ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KABULÜ ile;

1-) Dava konusu;

Konya İli, Çumra İlçesi, Doğanlı Mah. 149 Ada, 14 Parsel,

Konya İli, Çumra İlçesi, Doğanlı Mah. 0 Ada 914 Parsel,

Konya İli, Çumra İlçesi, Doğanlı Mah. 191 Ada 2 Parsel,

Konya İli, Çumra İlçesi, Doğanlı Mah., 188 Ada, 1 Parsel,

Konya İli, Çumra İlçesi, Doğanlı Mah.,153 Ada, 10 Parsel, sayılı taşınmazların aynen taksimi mümkün olmaması sebebi ile üzerindeki beyan ve şerhlerle birlikte satılmak sureti ile ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE, ortaklığın satılarak giderilmesi sonucu elde edilecek bedelin maliklerin hisse oranlarında paydaşlara dağıtılmasına karar verilmiş olup yukarıda ismi yazılı davalıya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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