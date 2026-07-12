T.C.

ÇUBUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/464 Esas

DAVALI : Cemile KUVVET mirasçısı MEVŞE TARHAN

DAVACI : CEMİLE ÇALKAN ve Diğerleri

DAVA :Muhdesat Aidiyetinin Tespiti

DAVA TARİHİ : 03/11/2025

Davacı Cemile ÇALKAN vekili tarafından davalılar aleyhine Dava konusu Ankara İli, Çubuk İlçesi, Sarıkoz Mahallesi 160 ada 15 parsel sayılı taşınmaz adına Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası açıldığı, dava dilekçesi ve tensip zaptının bütün çabalara rağmen davalı S**** ve N*** kızı, MEVŞE TARHAN'a(1642****724) tebliğ edilememiş olması sebebiyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş bulunmakla, Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren cevap ve delil dilekçenizi ibraz etmeniz için 2 haftalık kesin süre verilmiştir. Kesin süre içerisinde cevap ve delil dilekçenizi vermediğiniz takdirde cevap ve delil dilekçesi veremeyeceğiniz ve davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02507357