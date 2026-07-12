×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ÇUBUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ÇUBUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 00:00

T.C.
ÇUBUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/464 Esas

DAVALI : Cemile KUVVET mirasçısı MEVŞE TARHAN
DAVACI : CEMİLE ÇALKAN ve Diğerleri
DAVA :Muhdesat Aidiyetinin Tespiti
DAVA TARİHİ : 03/11/2025

Davacı Cemile ÇALKAN vekili tarafından davalılar aleyhine Dava konusu Ankara İli, Çubuk İlçesi, Sarıkoz Mahallesi 160 ada 15 parsel sayılı taşınmaz adına Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası açıldığı, dava dilekçesi ve tensip zaptının bütün çabalara rağmen davalı S**** ve N*** kızı, MEVŞE TARHAN'a(1642****724) tebliğ edilememiş olması sebebiyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş bulunmakla, Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren cevap ve delil dilekçenizi ibraz etmeniz için 2 haftalık kesin süre verilmiştir. Kesin süre içerisinde cevap ve delil dilekçenizi vermediğiniz takdirde cevap ve delil dilekçesi veremeyeceğiniz ve davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02507357