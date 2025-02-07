T.C. ÇUBUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2008/4

Mahkememiz 24/12/2024 tarihli duruşma tutanağı gereğince TMEK 713/4-5 maddesi gereğince ilan yapılmasına karar verilmiş olup, Davaya konu Ankara ili Çubuk ilçesi Yenice Mahallesi 152 parsel sayılı taşınmazın yenileme sonucu ada ve parselinin 112 ada 28 parsel sayılı taşınmaz olduğu; taşınmazın kuzeyinin Sirkeli yolu olduğu, doğusu Mahalle yolu, batısı Çubuk çayı, güneyi Mehmet Çiftçi tarlası ile çevrili olduğu anlaşılmıştır. Dosyaya celp edilen 05/05/2009 tarihli tapu kaydının incelenmesinde; taşınmazın tamamının 7.020,00 m2 olduğu, Dava konusu taşınmazların TMK 713 maddesi gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşup oluşmadığını bilen ya da dava konusu taşınmazlarda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Çubuk Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/4 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazların tesciline karar verilebileceği hususu TMK 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur. İlan olunur.

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