ÇORUM TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ÇORUM TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2022/23 Esas
KARAR NO : 2022/229
Davacı : 3- OSMAN GÖKMEN
Davalı :
1- DENİZ BOZ
2- FATİH BOZ
Mahkememizden verilen 15/09/2022 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Red) Görevsizlik karar verilmiştir.
Davalı Fatih BOZ'un yapılan araştırmalar sonucunda yerleşim yeri adresi tespit edilememiş olup, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM:
1- Davanın görevsizlik nedeniyle REDDİNE,
2- Karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli Çorum Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine, talepte bulunmadığında davanın açılmamış sayılacağının ihtaratına,
3- Yargılama, harç ve giderlerinin görevli mahkemece değerlendirilmesine,
Dair, kararın tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya başka yer mahkemesi aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile İstinaf Yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.15/09/2022
Tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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