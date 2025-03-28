ÇORUM TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ÇORUM TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/23 Esas

KARAR NO : 2022/229

Davacı : 3- OSMAN GÖKMEN

Davalı :

1- DENİZ BOZ

2- FATİH BOZ

Mahkememizden verilen 15/09/2022 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Red) Görevsizlik karar verilmiştir.

Davalı Fatih BOZ'un yapılan araştırmalar sonucunda yerleşim yeri adresi tespit edilememiş olup, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1- Davanın görevsizlik nedeniyle REDDİNE,

2- Karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli Çorum Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine, talepte bulunmadığında davanın açılmamış sayılacağının ihtaratına,

3- Yargılama, harç ve giderlerinin görevli mahkemece değerlendirilmesine,

Dair, kararın tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya başka yer mahkemesi aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile İstinaf Yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.15/09/2022

Tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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