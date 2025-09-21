ÇORUM KAMU DAVASI AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU

T.C.

ÇORUM

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

25/08/2025

Hazırlık Numarası : 2025/13788 Soruşturma

İLAN

TCK 191. Maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/13788 sayılı soruşturma dosyasında soruşturma yürütülen şüpheli MHMOOD NAHEDH KHAALEEL KHALEEL (NAHEDH oğlu SAADIYAH İSMAEL'den olma, 01/06/1998 doğumlu) hakkında;

Yapılan soruşturma neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 191/1 maddesi gereğince şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden, bulunduran, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan şüpheli hakkındaki soruşturmanın 28/06/2024 tarihli 6545 sayılı kanun ile değişik TCK 191/2 ve CMK 171/2 maddeler gereği beş yıl süreyle Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı verildiği, TCK 191/3 maddesi gereği erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, TCK 191/3 maddesi gereği şüpheli hakkında denetimli serbestlik süresi içerisinde tedaviye tabi tutulmasına, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Çorum Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu İLAN OLUNUR.

