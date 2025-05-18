ÇORUM 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

09/05/2025

Sayı : 2025/118 Esas

Konu : İflas ilanı

Davacı YUSUF GAZİ UYAR tarafından mahkememize açılan ve mahkememizde görülmekte olan İflas (Doğrudan Borçlu Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 178)) davasının tensip ara kararı nedeniyle;

Davacı tarafından Yusuf Gazi Uyar Ayyıldız Telekom şirketi hakkında iflas kararı verilmesi talep edildiğinden ve mahkememizce dosyaya 26/06/2025 günü saat: 09:50'ye duruşma günü verildiğinden, İİK'nun 166/vd. maddeleri hükümlerine göre iş bu iflas talebinin ve duruşma gün ve saatinin tirajı en yüksek olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile birlikte iflas isteyenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı gerekmektedir.

Bu durumlar karşısında iflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içerisinde alacaklıların veya 3. şahısların davaya müdahale veya itiraz ederek; davacının iflas talebinin reddini isteyebilirler, iflas talebi ile Çorum 4. Asliye Hukuk Mah.'nin 2025/118 Esas Sayılı dosyası ile açılan iş bu davaya itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

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