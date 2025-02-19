ÇORUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C

ÇORUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/101

Mahkememizin 2024/101 Esas sayılı tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Fen Bilirkişinin 02/09/2024 tarihli raporunda ; Dava konusu yerin Çorum ili Merkez ilçesi Kınıkdeliler Köyü Köyiçi mevki 108 ada 32 parsel sayılı taşınmazın batısında kaldığı , krokide A harfi ile gösterilen 1065.10 m2 lik kısmın mevcut tescilli durumda 108 ada 97 parsel numaralı mera vasıflı taşınmazın sınırları içinde yer aldığını, taşınmazın mera vasfı ile tahdit ve tespit görerek 23.06.2023 tarihinde tapuda tescil gördüğü,A1 harfi ile gösterilen 32.01 m2lik Samanlık, A2 harfi ile 54.08 m2 lik Ahır, A3 harfi ile130.76 m2lik Tandırlık, A4 harfi ile77.56 m2lik Ahır ve A5 harfi ile53.05 m2likGaraj bulunduğu, A1 ve A2 harfi ile gösterilen yapıların108 ada 97 parsel nolu taşınmaz içerisinde kaldığını, A3 nolu yapının 31.35 m2 lik kısmı, A4 nolu yapının 49.78 m2lik kısmı ve A5 nolu yapının ise 25.90 m2 lik kısmı dava konusu kısımda yani 108 ada 97 parselin içinde diğer kısımların eski 687 yeni 108 ada 32 parsel sınırları içerinde kaldığını, 108 ada 97 parselden ifraz edilmesi durumun da yeni yüzölçümünün 57190.13 m2 olacağını belirtilmiştir. Davacı Kınıkdeliler köyüköy içi mevkii 108 ada 32 parsel ve yol ile çevrili 2000m2 yüzölçümlü taşınmazla sınırlı kalarak mera tahsis kararının iptaline, taşınmazın mera olarak tespit edilen ana taşınmazdan ifraz edilerek tam yüzölçümünün belirlenerek Türk Medeni Kanunu'nun 713. Maddesi gereğince zilyetlik nedeniyle davacı adına tapuya tesciline talep ve dava etmiş olup dava konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur. 16/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02175961