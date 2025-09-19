T.C. ÇORLU 4. İŞ MAHKEMESİ

28.07.2025

Sayı : 2024/316 Esas

İLAN

Sayın Hamide Arzu GÜR, davacı Sare KURU tarafından aleyhinize açılan alacak davasının yapılan yargılamasında; tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşıldığından ilanen tebligata karar verilmiştir.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 50. Hukuk Dairesinin 2021/1780Esas, 2023/1143 Karar sayılı kaldırma kararı ile "Taraf teşkili sağlanmaksızın davalının savunma hakkı kısıtlanmıştır. "şeklindeki gerekçeyle Çorlu 1. İş Mahkemesinin 2017/686E. 2019/479K. sayılı kararı kaldırılmıştır.

Davacı Sare KURU mahkememize verdiği dava dilekçesinde 02.06.2014 yılından itibaren babanız Cafer GÜN'ün yanında çalıştığını, Cafer GÜN'ün vefat ettiği gün olan 24.08.2016 tarihinde işten çıkış bildirgesi verilemeyeceğini belirterek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İşbu ilanın tebliğinden itibaren HMK'nın 317/2 maddesi uyarınca 2 haftalık süre içinde HMK'nın 129.maddesindeki unsurları içerir dilekçeyle davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesinin HMK'nın 126. maddesi uyarınca davacı sayısı kadar örnekleri eklenmek suretiyle mahkememize verebileceğiniz, HMK'nın 116 ve 117. maddeleri uyarınca ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürebileceğiniz, HMK'nın 122. ve 318. maddeleri birlikte değerlendirilerek delillerinizi tebliğden itibaren 2 hafta içinde bildirmeniz, HMK'nın 128. maddesi uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 131. maddesi uyarınca cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, cevap süresi dolmamış olsa dahi ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz;

Bilirkişi Dilek Taşçı tarafından hazırlanan 07/06/2019 tarihli raporda; davacının 3.667,78TL kıdem tazminatı, 2.305,81TL ihbar tazminatı, 1.306,62TL yıllık izin ücreti, 329,91TL ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları bulunabileceğine dair hesaplama yapılmıştır. Bilirkişi raporuna karşı iki hafta içerisinde itiraz edebileceğiniz;

Davacı vekilince 14/06/2019 tarihinde verilen dilekçe ile dava dilekçesindeki alacak talepleri 3.667,78TL kıdem tazminatı, 2.305,81TL ihbar tazminatı, 1.306,62TL yıllık izin ücreti, 329,91TL ulusal bayram ve genel tatil ücreti olarak ıslah edilmiştir. Islaha karşı 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz;

24/07/2025 tarihli 8.celsede bir sonraki duruşmanın 11/11//2025 günü saat 09:55'e bırakılmasına karar verildiği, ön incelemeye katılmamanız hâlinde yokluğunuzda davaya devam olunacağı;

hususları ilânen ihtar ve tebliğ olunur.

