ÇORLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ÇORLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı : 2023/117 Esas

Davalı Gülşen Sevinç aleyhine açılan davada dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu ile ön inceleme duruşmasına davet tebligatlarının "Hürriyet mah. Şehit Muharrem Yanal Sk. No: 10/2 Süleymanpaşa" adresine tebliğ edildiği, bilirkişi raporunun "Hürriyet mah. Şehit Muharrem Yanal Sk. No: 10/2 Süleymanpaşa" adresine ve Girne/Kıbrıs olan adresine tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.11/12/2023 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmı "Davacı sigortacının davalı sigortalısına ait aracın ehliyetiz sürücü tarafından kullanılırken meydana gelen kaza nedeni ile hak sahiplerine yapmış olduğu ödemeyi davalı sigortalısına rücu hakkı bulunduğu, 13/01/2023 tarihi itibari ile İstanbul 8. İcra Müdürlüğünün 2020/6910 E. sayılı dosya borçlusu ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİnin İcra Dosyasına Ödemesi Gereken Toplam tutarın 189.849,34-TL olduğu hesap edilmiş olup 13/01/2023 tarihi itibari ile yapılan ödeme toplamı 184.128,09 TL olmak ile davacının fazla ödemede bulunmadığı ve poliçe limitinin de aşılmadığı tespit edilmiş olup huzurdaki dava konusu asıl alacağın184.128,09 TL olacağı, Davacı sigorta tarafından yapılan ödeme ilamlı icra takibine ait olup davalı sigortalı hem takibe dayanak yargılamada davalı olarak hem de ilamlı icra takibinde borçlu olarak yer aldığından davacı sigortacının ayrıca ihbar ve ihtara gerek olmaksızın 13/01/2023 ödeme tarihinden itibaren faiz talep edebileceği, 184.128,09 TL asıl alacağa 13.01.2023 tarihinden 27.01.2023 tarihine kadar Yasal faiz oranında işlemiş faiz 635,62 TL, işlemiş faiz dahil alacak (184.128,09 TL+635,62 TL) 184.763,71 TL hesap edildiği, bu itibar ile davalı sigortalının huzurdaki Çorlu İcra Dairesi Müdürlüğünün 2023/1651 E. sayılı dosyasından başlatılan ilamsız icra takibine vaki itirazı kapsamında takibin iptalini gerektirir fazla asıl alacak ve işlemiş faiz bulunmadığı, " şeklinde düzenlenmiştir.

Bilirkişi raporu tebliğ yerine geçmek üzere davalı tarafa ilanen tebliğ olunur. 07/10/2024

Gülşen SEVİNÇ (T.C: 30067704276) Mernis adresi : Girne/Kıbrıs

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