ÇORLU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ÇORLU

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/317

KARAR NO : 2025/586

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 04/11/2025 tarih ve 2023/317 Esas 2025/586 Karar sayılı kararı ile Sanık ŞAHNAZ KAYA (Şakir ve Naciye kızı, 10/12/1979 Erciş d.lu, T.CNO: 40108160404) hakkında;

Sanık ŞAHNAZ KAYA'nın üzerine atılı Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma suçundan BERAAT kararı verildiği,

Sanığın bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı, şahsın yurt dışı giriş çıkış belgelerinden halen yurtdışına çıkış yaptığı, ancak yurtdışı adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla gerekçeli kararın sanık ŞAHNAZ KAYA'ya tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince tirajı Türkiye geneli 50.000 altı olan bir gazetede, Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkeme kalemine yapılacak bir başvuruüzerine kalemce tutulacak tutanağın Hakime tasdik ettirilmesi suretiyle İstinafyasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 11/04/2025

