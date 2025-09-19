ÇORLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ÇORLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/202 Esas

KARAR NO : 2024/1518

DAVALI : TURGAY ÇAYIRLI- Flat 5, 11A Wordsworth Parade, Hornsey LONDON

Davacılar Abdullah Ak, Aydoğan Ak, Ayşe Ak, Halime Demir, Kıymet Er, Mehmet Ali Ak, Mustafa Ak, Sema Ak tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkemenizce adresinize gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adreste bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Gerekçeli Kararın ve İstinaf Başvuru Dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

''HÜKÜM :

1. Davanın Kabulüne,

Tekirdağ Ergene Velimeşe'de bulunan; 424 ada 1 parsel 20,88m2 tarla, 0 ada 1024 parsel 7700m2 tarla, 0 ada 6179 parsel 4200m2 tarla, 0 ada 6336 parsel 2925m2 tarla, 0 ada 6796 parsel 3650m2 tarla, 0 ada 6805 parsel 2625m2 tarla, 0 ada 7391 parsel 2400m2 tarla, 0 ada 7672 parsel 3100 m2 tarla ,430 ada 8 parsel 2.051m2 arsa, 486 ada 4 parsel 311 m2 arsa,486 ada 6 parsel 2.350m2 arsa, 487 ada 2 parsel 405 m2 arsa, 544 ada 3 parsel 374m2 arsa, 556 ada 3 parsel 18 m2 arsa sayılı sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın aynen taksim imkanı bulunmadığından tüm yükümlülükleri ile birlikte satış suretiyle giderilmesine,

2. Satış memuru olarak Çorlu Adliyesi Satış Memuru' nun görevlendirilmesine,

3. Kararın kesinleşmesini müteakip, talep halinde dosyanın Satış Memurluğuna gönderilmesine,

4. Satışın İİK 112-136 Maddeleri gereğince açık arttırma yoluyla yapılmasına,

5. Yürürlükteki Yargı Harçları Tarifesi gereğince taşınmazın satış bedeli üzerinden hesap edilecek binde 11,38 oranındaki nispi ilam harcının hissedarlardan tapu kaydında belirtilen hisseleri oranında alınarak Hazineye gelir kaydına,

6. Davacı taraflarca bu dava için yapıldığı anlaşılan, 27,20-TL başvuru harcı, 6.000-TL ATGV araç ücreti, 1912,35-TL Keşif harcı ,7.500-TL bilirkişi ücreti, 4.441,9-TL posta ve tebligat masrafı olmak üzere toplam 19.881,45-TL yargılama giderinin hissedarlardan tapu kaydında belirtilen hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

7. Davacılar kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 28.500,00-TL maktu vekalet ücretinin hissedarlardan tapu kaydında belirtilen hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

8. Davalı TANER ÇAYIRLI'nın kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 28.500,00-TL maktu vekalet ücretinin hissedarlardan tapu kaydında belirtilen hisseleri oranında alınarak davalıya verilmesine, davalının hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

9. Gider ve delil avanslarından bakiye kalan kısmın HMK 333. maddesi gereğince karar kesinleştikten sonra yatıran tarafa iadesine,

10. Satış bedelinin tapu kaydında belirtilen hisseler oranında hissedarlara paylaştırılmasına,

Dair, hazır bulunanların yüzüne karşı; gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yahut başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamını ödemek suretiyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 21/11/2024'' (Gerekçeli Karar)

Davalılardan Zafer Çayırlı' nın ibraz ettiği İstinaf Başvuru Dilekçesinde özetle; ''davacı tarafından 17.10.2024 tarihli duruşma zaptında geçen beyanında belirttiği davalılardan Turgay Çayırlı' ya kıymet takdiri tebligatı yapılmadığı görülmektedir. Tüm Tebligatlar tamamlanmadan sonraki aşamaya geçilemez. Bu nedenle bu usulü hata açısından istinaf etmek gerekmiştir. Yine aynı şekilde birkısım davalılar için İngiltere' ye yazı yazılmışı ancak sonuçları beklenmeden karar verilmiştir. Sayın Yerel Mahkeme' nin 2021/202 Esas 2024/1518 Karar sayılı ilamının açıkladığımız nedenler doğrultusunda bozulmasına karar verilmesini davalı sıfatıyla saygılarımla dilerim.03.12.2024'' (İstinaf Başvuru Dilekçesi)

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/05/2025

