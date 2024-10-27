T.C. ÇORLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2022/290

KARAR NO : 2024/611

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 16/05/2024 tarih ve 2022/290 Esas 2024/611 Karar sayılı kararı ile Sanık ERGÜN KAŞKA (Hasan ve Sultan oğlu, 24/07/1974 İstanbul doğumlu, Çankırı, Çerkeş, Fındıcak mah/köy nüfusunda kayıtlı) hakkında;



Sanık ERGÜN KAŞKA'nın üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği,



Sanık hakkında yakalama emri çıkarıldığı, sanığın yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna alınması nedeniyle SEGBİS ile savunmasının alındığı, savunması alındığı esnada belirttiği adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı, dosya kapsamında açık adres bilgisinin yer almadığı anlaşıldığından Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Yerel Bir Gazetede ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,



İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkemekalemine yapılacak bir başvuruüzerine kalemce tutulacak tutanağın Hakime tasdik ettirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02112035