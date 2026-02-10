ÇORLU 1. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

ÇORLU 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2008/205 Esas

KARAR NO : 2009/583

Davacı MUHTEBER İBRAHİMOĞLU tarafından Davalı ŞEVKI İBRAHİMOĞLU (ZEVKİ İSMAİL İBRYAM)' aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar, adresi tespit edilemeyen davalı ŞEVKI İBRAHİMOĞLU (ZEVKİ İSMAİL İBRYAM)' a tebliğ edilememiş olup, mahkememizin 10/06/2009 tarih ve 2008 /205 Esas 2009 /583Karar sayılı kararı ile;

HÜKÜM : Ayrıntısı açıklanıp değerlendirildiği üzere;

DAVANIN KABULÜ ile;

Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Reşadiye mahallesi, Cilt no:9, Hane no:2210'de nüfusa kayıtlı. T.C.42694760020 kimlik numaralı, Kazım ve Kader kızı, 08.07.1970 doğumlu, MUHTEBER İBRAHİMOĞLU ile, Bulgaristan vatandaşı, 6501267900 ENG numaralı, ŞEVKI İBRAHİMOĞLU (ZEVKİ İSMAİL İBRYAM)'nun Bulgaristan ülkesi Tervel Bölge Mahkemesinin 182/2005 esas ve31.03.2006 tarihli32 karar sayılı 26.04.2006 kesinleşme tarihli Yabancı Mahkeme ilamındaki Boşanmalarına ilişkin hükmünün TANINMASINA,

Peşin alınan 14.00.-YTLharcın mahsubu ile eksik 1.60.- TL harcın davacıdan alınmasına,

Yargılama gideri talebi bulunmadığından bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına,

İlişkin gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde Yargıtay ilgili Hukuk Dairesine temyiz yolu açık olmak üzere davacının yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 10/06/2009

10/06/2009 tarihinde karar verilmiş olup, iş bu hükmün tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı ŞEVKI İBRAHİMOĞLU (ZEVKİ İSMAİL İBRYAM)'ailanen yapılmasına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 15 günlük temyiz hakkının bulunmasına karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03/02/2026

