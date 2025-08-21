İ L A N

T.C. CİZRE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/115 Esas

Davalı : SALİMA GÜLEÇ

Davacı : İSTANBUL VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

Davacı şirket vekili tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan duruşma sonucu verilen ara kararda; Yapılan araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresine ulaşılamayan dahili davalı Salima GÜLEÇ (T.C. Kimlik No:28328552780)'ye 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca dava dilekçesi, tensip zaptı ve son duruşma zaptının ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olup, bu ilanın tebliğinden duruşma günü olan 26/02/2026 tarihine kadar mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ilanen tebliğ olunur.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02279899