CİZRE KADASTRO MAHKEMESİ

T.C.CİZRE KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2021/210 Esas

KARAR NO : 2025/6

Mahkememizde görülen Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle: Yapılan araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresine ulaşılamayan dahili davacı Yekta KESKİN'E 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca Hüküm özetinin ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olup;

1- Asıl dava, birleşen davalar ve asli müdahillerin açtığı davaların REDDİNE,

2- Dava konusu Şırnak ili, Güçlükonak İlçesi, Yağızoymak köyü, 101 ada 1 parsel sayılı taşınmazın KADASTRO TESPİTİ GİBİ TAPUYA TESCİLİNE

Dahili davacı Yekta KESKİN'e tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu kararın adı geçen dahili davacıya tebliğinin yapılmış sayılacağı ve tebliğ edilme tarihinden itibaren yasal süresi içinde karara karşı İstinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın adı geçen dahili davacı Yekta KESKİN yönünden kesinleşeceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.15/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02227302