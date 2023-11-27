CİZRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN

ESAS NO:2022/831

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK DAVALI: HURİ EDİŞ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinizde dava dilekçesi ve duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılmamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı 2022/641 esas, 2022/9 davaname numaralı yazısı ile; 56218627232 T.C. Kimlik numaralı Huri EDİŞ isimli şahıs Cizre İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurarak Irak uyruklu Salih AGHA ile Irak'ta evlendiğini beyan etmesi üzerine, anılan Müdürlük tarafından 20/12/2017 tarihinde 2017/1148 tescil no ile evlilik tescili yapıldığı, tescil edenin VHKİ Nurettin BAYGIN, onaylayanın ise nüfus müdürü Hikmet Duman olduğu, 21/12/2017 tarihinde Cizre İlçe Nüfus Müdürlüğünde ‘DEĞİŞTİRME’ başvurusu ile (201/279924) kayıt numarası ile Huri AGHA adına kimlik kartı düzenlendiği, bahse konu belgenin VHKİ Nurettin BAYGIN tarafından düzenlendiği, adres beyanının 2007 yılında TÜİK tarafından yapıldığı (bu kişi ile birlikte 5 çocuğunun Türk vatandaşı olduğu),

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 14/02/2022 tarih ve 15896 sayılı yazısı ekinde yer alan 22/04/2021 tarih ve 62/1 sayılı İnceleme Raporunda söz konusu nüfus olaylarının usulsüz olarak tescil edildiğinin tespit edildiği, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkememize yöneltilen davaname ile Harbiye SAK isimli şahsa ilişkin yukarıda açıklanan nüfus olaylarının usulsüz tescil nedeniyle iptal edilerek şahsın nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ve verilecek kararın bir örneğinin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesi kamu adına talep ve dava edilmiştir.

Duruşma günü: 19/12/2023 günü saat: 09:32'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK'nın 139.maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceği ve işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE İÇERİSİNDE henüz sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen 2 haftalık kesin sür içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Davaname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı Huri EDİŞ'e ilanen tebliğ olunur.13/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01938385