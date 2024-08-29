CİZRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. CİZRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/35 Esas



Davacı, ABDURRAHMAN BAŞKURT ile Davalı MALİYE HAZİNESİ, Cizre BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;



Dava dilekçesinde belirtildiği şeklide; Dava konusu yapılan Şırnak ili Cizre ilçesi Cudi Mahallesi kuzeyinde 979 ada 7 nolu parsel, güneyinde 11 ada 1 ve 2 nolu parseller, batısında 229 ada 7 nolu parsel ve doğusunda 673 ada 11 nolu parsel olan taşınmaz olan 854.64 metrekarelik taşınmazın TMK'nın gereğince olağanüstü zamanaşımı nedeniyle tescilini, olmadığı takdirde davaya konu taşınmazın TKM'nın 724 maddesi gereğince uygun bir bedel karşılığında arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının mülkiyetinin davacı adına tesciline karar verilmesini talep edilmiş olup,



Medeni Kanun 713/4-5 maddesinde belirtildiği şekilde dava konusu taşınmaz ile ilgili olarak ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava konusu yerde hak iddia eden 3. Kişilerin veya davacının dava konusu Dava konusu yapılan Şırnak ili Cizre ilçesi Cudi Mahallesi kuzeyinde 979 ada 7 nolu parsel, güneyinde 11 ada 1 ve 2 nolu parseller, batısında 229 ada 7 nolu parsel ve doğusunda 673 ada 11 nolu parsel olan taşınmaz olan 854.64 metrekarelik taşınmazda davasız ve aralıksız yirmi yıl süreyle malik sıfatı ile zilyetliklerinde bulundurmadıklarına ilişkin mahkememize itirazda bulunabilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

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