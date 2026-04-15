ÇİVRİL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇİVRİL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Çivril 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin; 2026/211 Esas sayılı dosyasından davalı Hüseyin Karabulut aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 101 ada, 82 parsel sayılı taşınmazın 231,09 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,2026/213 Esas sayılı dosyasından davalı Adem Ergün aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 101 ada, 44 parsel sayılı taşınmazın87,80 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı ve Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 101 ada, 46 parsel sayılı taşınmazın 573,53 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı, 10,58 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/215 Esas sayılı dosyasından davalı Yavuz Göktaş aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 102 ada, 82 parsel taşınmazın 562,48 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/219 Esas sayılı dosyasından davalı Hasibe Erol aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 126 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın 711,30 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/221 Esas sayılı dosyasından davalı Ender Yıldırım aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 126 ada, 44 parsel sayılı taşınmazın 618,19 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/223 Esas sayılı dosyasından davalılar Mehmet Ali Çiçek ve Şerife Pala aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Sökmen Mahallesi, 105 ada, 52 parsel sayılı taşınmazın 1.084,82 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalı-davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Çivril Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

