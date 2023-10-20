ÇİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2016/493 Esas

KARAR NO : 2021/306

Davacı FATMA ATAR ile davalı MUSTAFA ATAR aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce davalı Mustafa Atar'ın yurtdışı adresine davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararınilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle,

Davacının davasının KABULÜ İLE ,

1-Aydın ili, Bozdoğan ilçesi, Yeni Köyü, C:8 H:35 BSN:9'da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Hafize kızı01/03/1978 Yatağan doğumlu, 16933515924 T.C: kimlik numaralı Fatma Atar ile aynı yer BSN:4'de nüfusa kayıtlı Hilmi ve Rabia oğlu 15/01/1976 Yatağan doğumlu, 16948515414 T.C. Kimlik numaralı Mustafa Atar'ın boşanmalarına ilişkin Detmold Sulh Mahkemesi Aile Mahkemesi'nin 07/03/2013 tarihli 31F 313/11 07/03/2013 kesinleşme tarihli kararının aynen TANINMASINA veTENFİZİNE,

2- Karar kesinleştikten sonra kesinleşmiş ilamın bir örneğinin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Alınması gerekli 59,30 TL harçtan peşin alınan 29,20 TL harcın düşümü ile eksik kalan 30,10 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

4-Davacı tarafından yatırılan 29,20 TL başvuru harcı, 29,20 TL peşin harç olmak üzere toplam 58,40 TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacının karşıladığı toplam 3.118,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davalının karşıladığı yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

7-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarıncatakdir edilen 4.080,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair, davacı vekilininyüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğindenitibaren iki hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu. Usulen anlatıldı. 25/05/2021

Verilen kararın Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 10/10/2023

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