ÇİNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇİNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/503 Esas

Davacı Semiha Ataköy tarafından davalılar Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı , Hazine ve Çine Belediyesi Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptal ve Tescil davasının verilen ara kararı gereğince TMK'nun 713/4 maddesine ilan yapılmasına karar verilmiş olup ; Aydın ili, Çine ilçesi, AltınovaMahallesi129 ada 1 parselin batısı v e 128 ada 1 parselin doğusunda kalan yaklaşık 2500 m2 yüzölçümlü olarak bulunan taşınmaz ile Aydın ili Çine ilçesi Özeren mahallesi 137 ada6 parselin güneyinde kalan yaklaşık 1500 m2 yüzölçümlü olarak bulunan taşınmazların yapılan tapulama çalışmaları sırasında tescil harici bırakılan devlet hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın bulunduğu yerde hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içeresinde mahkememiz dosyasına delilleri ile birlikte müracaat etmeleri ve müdahil olmaları aksi takdirde TMK'nun 713 vd maddeleri gereğince süresi içeresinde yapılmayan itirazların kabul edilmeyeceği sadece talep ile ilgili tahkikat yapılıp duruşma icra olunacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02240134