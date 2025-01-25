ÇİNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇİNE

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/831

KARARNO : 2023/1245

İLAN

Mahkememizin 20/12/2023 tarih, 2022/831 Esas - 2023/1245 Karar sayılı ilamı ile;

"Sanık DOVRAN NİZAMOV'un üzerine atılı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 5237 Sayılı TCK'nın 155/2 maddesi gereğince 10 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,

Sanığa verilen 25 gün adli para cezasının sanığın sosyal ve ekonomik durumu gözönüne alınarak TCK'nın 52/2 maddesi gereğince günlüğü takdiren 20 TL'den paraya çevrilerek sanığın 500,00 TL adli para cezası ile Cezalandırılmasına,

Sanığa verilen 10 Ay Hapis Cezasının 2 yıldan az olması ve suç tarihinden önce kasıtlı suçtan 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması ve suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat oluşması nedeniyle TCK'nın 51/1 maddesi uyarınca takdiren sanık hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın ERTELENMESİNE,

Sanığın TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca taktiren 1 YIL DENETİM ALTINDA BULUNDURULMASINA,

Anayasa Mahkemesinin 14/09/2022 günlü 2019/12803 başvuru sayılı karar içeriği hak ihlal tespiti ve Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2023/1410 esas 2023/5677 karar sayılı kararları gözetilerek; kararın tebliği tarihinden itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurma olanağının bulunduğuna,

Dair hüküm; katılan ve sanığın yokluğunda verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. (İş bu karara karşı yukarıda belirtilen şekilde ve süresinde yasal yollara başvurulmaması halinde, karar kesinleştirilerek infaza verilecektir.)

Şeklinde karar verilmiş olup, Gazak ve Ejebay oğlu, Türkmenistan, 30/12/1978 d.lu, 99678517002 TC Kimlik Nolu Dovran NIZAMOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29 ,30 ve müteakip maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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#ilangovtr Basın no ILN02162598