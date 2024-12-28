ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI PLAKA HAKKI SATIŞI

MADDE 1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin (p) bendi ve Belediye Encümeninin 26.12.2024 Tarih ve 215 Sayılı kararı gereğince, 10 adet Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek yapılacaktır.

MADDE 2- Her bir plaka hakkı için muhammen bedel: 770.000,00 TL + KDV

(YediyüzyetmişbinTürklirası+KDV)

MADDE 3- Geçici Teminat Tutarı: 23.100,00 TL ( YirmiüçbinyüzTürklirası)

MADDE 4- İhale 15.01.2025 Çarşamba günü saat:11:00’da Harmanlar Mah. Belediye Sk. No:5 Çınarcık adresinde, İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından Çınarcık Belediyesi Özlem EDEPALİ Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

MADDE 5- Şartname ve ekleri Harmanlar Mah. Belediye Sk. No:5 Çınarcık adresinde, Belediye Hizmet Binasında İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ nde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 1.500,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.

MADDE 6- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

6.1) Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet ten alınacak ‘Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu’ (Yalova ili sınırları içerisinde İhalenin yapıldığı tarih itibariyle en az 2 (iki) yıl ikamet ediyor olması zorunludur)

Noter tasdikli imza beyannamesi.

Tebligat için Türkiye’de adres beyanı; irtibat için varsa telefon numarası.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( T.C. kimlik no olacak ) veya kayıp olması durumunda Nüfus Müdürlüklerinden alınmış, ‘’Geçici Kimlik Belgesi ‘’ nin fotokopisi ( Aslı idarece görülecek )

Adli sicil kaydı (TCK’nın 103,104,109,188,190,191,227. Maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 35. Maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.)

6.2) Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

Tebligat için Türkiye’de adres beyanı; irtibat için telefon numarası.

Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış; tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ( Yalova İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren ) veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Kooperatifler ve Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Yerleşim Yeri Belgesi( İhale tarihi itibariyle Yalova ili sınırları içerisinde en az 2 (iki) yıl ikamet ediyor olması zorunludur).

Kooperatifler ve Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Adli sicil kaydı (TCK’nın 103,104,109,188,190,191,227. Maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 35. Maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır)

6.3) Gerçek ve Tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

İhale Şartnamesinde belirtilen geçici teminata ve şartnameye ait alındı belgesi.

Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Çınarcık Belediyesine vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü – Gelir Şefliğinden alınacaktır.)

İsteklinin uhdesinde ihale kaldığı takdirde ‘Çınarcık Belediyesi Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ hükümlerine uymayı Taahhüt ettiğine dair yazı.

MADDE 7- İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif dosyalarını en geç 14.01.2025 Salı günü mesai saati bitimine kadar Harmanlar Mah. Belediye Sk. No:5 Çınarcık adresinde, Belediye hizmet binasında İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatların da aynı saate kadar yukarıda belirtilen adrese ulaştırılması gerekmektedir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin ne işe ait olduğu ve tekliflerin verileceği yerin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır. İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Posta Telgraf Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır.

MADDE 8- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

MADDE 9- İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 10- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 27.12.2024

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Avni KURT

Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın no ILN02148031