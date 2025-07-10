T.C.

CİHANBEYLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/531 Esas

İLAN

DAVACI : Mesut KABAKCI

GAİP : Teoman KABAKCI

DAVA : Gaipliğe Karar Verilmesi

DAVA TARİHİ : 17/10/2024

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Konya ili, Cihanbeyli ilçesi, İnsuyu Mah, Cilt No: 14, Hane No: 24, BSN:35 ve32476981910 T.C. Kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı, Servet ve Havvana'dan olma, 05/05/1964 İnsuyu doğumlu Teoman Kabakcı'dan 1981 yılından beri haber alınamadığını, tüm aramalara rağmen bulunamadığı iddia edildiğinden, Teoman Kabakcı'yı bilen veya bu kişi hakkında herhangi bir bilgisi bulunan herkesin altı ay içerisinde mahkememizin 2024/531 esas sayılı dava dosyasına müracaatta bulunmaları, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren 5 aylık süre içerisinde duruşmaya gelmediği takdirde gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

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