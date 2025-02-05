CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/264 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : PINARBAŞI MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 612
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 485,4 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYHAN DEMİR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/264 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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