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CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 00:00

T.C.
CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/264 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : PINARBAŞI MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 612
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 485,4 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYHAN DEMİR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/264 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02166067