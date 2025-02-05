CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/264 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : PINARBAŞI MAHALLESİ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 612

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 485,4 m2'lik alanda irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : AYHAN DEMİR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/264 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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