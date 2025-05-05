CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/307 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : BÖĞRÜDELİK MAH.

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 3170

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1037,03 m2lik kısmında irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI :

ALİ RIDVAN ORAL

ASİNE KURTARAN TAŞ

EMİNE GÜLER UDMİR

ERDEM ORAL-14342587082

FİLİZ TURGAY

HABİB EKREM URAL

HAYRİYE KELEBEK

HİDAYET ŞİMŞEK

HÜMEYRA ORAL

İBRAHİM NEŞET ORAL

İNANÇ ŞİMŞEK

MEDİHA TURGAY

MESUDE CENGİZ

MEVLÜT KURTARAN

MUAZZEZ İDİL

MUKADDES ORAL

MUSTAFA TURGAY

MUSTAFA CEVDET ŞİMŞEK

MUZEHHER GÜLTEKİN

MÜMİNE NAZLILAR

NEZİHE DÜNDAR

ÖZLEM UÇAR

RABİA ÖZTÜRK

RAHMETULLAH KURTARAN

REMZİ DOĞAN

SEDAT TURGAY

ŞEMSİYE TAYMAZ

ŞEMSÜLHAYAT DÜNDAR

ŞEYMA TUNCER

TAHSİN KURTARAN

TAMER ŞİMŞEK

TOKMAN KURTARAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/307 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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