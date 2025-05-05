CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/307 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : BÖĞRÜDELİK MAH.
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 3170
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 1037,03 m2lik kısmında irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI :
ALİ RIDVAN ORAL
ASİNE KURTARAN TAŞ
EMİNE GÜLER UDMİR
ERDEM ORAL-14342587082
FİLİZ TURGAY
HABİB EKREM URAL
HAYRİYE KELEBEK
HİDAYET ŞİMŞEK
HÜMEYRA ORAL
İBRAHİM NEŞET ORAL
İNANÇ ŞİMŞEK
MEDİHA TURGAY
MESUDE CENGİZ
MEVLÜT KURTARAN
MUAZZEZ İDİL
MUKADDES ORAL
MUSTAFA TURGAY
MUSTAFA CEVDET ŞİMŞEK
MUZEHHER GÜLTEKİN
MÜMİNE NAZLILAR
NEZİHE DÜNDAR
ÖZLEM UÇAR
RABİA ÖZTÜRK
RAHMETULLAH KURTARAN
REMZİ DOĞAN
SEDAT TURGAY
ŞEMSİYE TAYMAZ
ŞEMSÜLHAYAT DÜNDAR
ŞEYMA TUNCER
TAHSİN KURTARAN
TAMER ŞİMŞEK
TOKMAN KURTARAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/307 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02213989