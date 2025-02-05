ÇİFTELER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇİFTELER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/4 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eskişehir İli Çifteler İlçesi Ilıcabaşı Mahallesi

PARSEL NO : 736

VASFI : Mera

YÜZÖLÇÜMÜ : 166.700,00 m2

KAMULAŞTIRILAN ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 664,04 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : MAHMUT SANİ VAKFI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 664,04 m2'lik kısmının kamulaştırmaya esas bedelin tespiti ile bu bedelin peşin ödenmesi mukabilinde davacı kurum adına tapuya tescili istemine ilişkindir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/4 Esas sayısında dava açılmış olup, duruşmasının 16/05/2025 gününe bırakıldığı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur

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