T.C. CİDE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/52 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;TMK'nın 33. Maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesine istenen aşağıda isim ve kimlik bilgileri yazılı kişiden haber alınamadığı bildirilmekte olup; bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin yapılacak ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, adı geçen kişinin ilan süresi dolmadan ortaya çıkması veya kendisinden haber alınması veya öldüğü tarihin tespit edilmesi halinde gaiplik talebinin konusuz kalacağı, ilandan sonuç alınamaması halinde ise belirtilen süre sonunda ilgilinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların aynen gaiplerin ölümü ispatlanmış gibi sonuç doğuracağı hususu ilan olunur. 09/12/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 14249503390

ADI SOYADI : AYŞE -

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : HATİCE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1894

DOĞUM YERİ : KAPISUYU

EK : Gerekçeli Karar Evrakı

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