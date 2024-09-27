T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/349

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, ŞENPAZAR İLÇESİ

MAH./KÖY. : KORUCAK MAHALLESİ

ADA NO : 303

PARSEL NO : 10

TAŞINMAZ NİTELİĞİ : KANAL

YÜZÖLÇÜMÜ : 160,19

MALİKİNİN ADI-SOYADI: HASAN ÖZER



YAPAN İDARE ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kastamonu ili, Şenpazar İlçesi Korucak Mah.303 ada 10 parselde bulunan davalıya ait taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve 160,19 m² kısım üzerinde DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas numaralı dosyası ile dava açılmıştır.



2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

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