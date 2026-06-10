CEYHAN KADASTRO MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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CEYHAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/5 Esas

KARAR NO : 2021/9

Davacı Mehmet Cerit vekili dava dilekçesinde özetle; Adana Kadastro Müdürlüğünce yapılan 28/05/2019 tarihli 2/B Uygulama Çalışmaları Askı Cetveli İlanının iptaline, Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Deveciuşağı Köyü, Kamışlıdere Mevki1206, 1207, 1208, 1213 ve 1291parsel sayılı taşınmazların tamamının kullanıcısının ve zilyedinin müvekkili olduğunun tespiti ile bu hususun taşınmazların beyanlar hanesine tescil edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizin 21/04/2021 tarih ve 2019/5 Esas, 2021/9 Karar sayılı ilamında:

1-)Davacı Mehmet CERİT vekili tarafından 27/06/2019 tarihinde Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Deveciuşağı Mahallesi 1206,1207,1208,1213 ve 1291 numaralı parsellere yönelik Askı İlan Tutanağı'nın iptali iledavacı adına tescile yönelik açılan bu davanınREDDİNE; -Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Deveciuşağı Mahallesi 1207 ve 1291 numaralı parseller yönünden bu parsellerin tespitleri gibi TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, -Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Deveciuşağı Mahallesi 1206parsel yönünden tespitlerigibi aynı bırakılarak beyanlar hanesinin İPTALİYLE, "6831 sayılı Kanunun 2/B Maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu parsel Halil İbrahim oğlu Süleyman CERİT mirasçılarının kullanımındadır." ibaresinin Tapu Kütüğüne beyanlar hanesineYAZILMASINA, -Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Deveciuşağı Mahallesi 1208 parsel yönünden tespitleri gibi aynı bırakılarak beyanlar hanesinin İPTALİYLE; "6831 sayılı Kanunun 2/B Maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu parsel Halil İbrahim oğlu Süleyman CERİT mirasçılarının kullanımındadır." ibaresinin Tapu Kütüğüne beyanlar hanesine YAZILMASINA, -Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Deveciuşağı Mahallesi 1213 parsel yönünden tespitleri gibi aynı bırakılarak beyanlar hanesinin İPTALİYLE; "6831 sayılı Kanunun 2/B Maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu parsel Mustafa oğlu Mehmet CERİT kullanımındadır." ibaresinin Tapu Kütüğüne beyanlar hanesineYAZILMASINA,.... dair...... gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya Zabıt Katibine tutturulacak bir tutanak ile İstinaf Yasa Yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Davacı vekilince 12/06/2023 tarihinde istinaf dilekçesi sunulmuştur.

İş bu dava dilekçesi, hüküm özeti ve istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ölü davalı Mehmet DEMİR ardıllarından Sezgin DEMİR'eilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, adı geçen davalının ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya Zabıt Katibine tutturulacak bir tutanak ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf etmeleri, ilan tarihinden itibaren Mahkeme Kararını istinaf etmemeleri veya istinaf edipte Adana BAM tarafınca Ret edilmesi halinde Mahkeme Kararının kendi yönlerinden kesinleşeceği hususu 7201 sayılı tebligat kanunun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 20/05/2026

#ilangovtr Basın no ILN02484543