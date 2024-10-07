CEYHAN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. CEYHAN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L Â N

ESAS NO : 2023/215



KARAR NO : 2024/101



MÜŞTEKİ SANIK : Volkan ÇELİK, Özcan ve Gülfide oğlu, 27/01/1984 CEYHAN doğumlu, Yeşildam Köyü Ceyhan/ADANA adresinde oturur.



SUÇ : Dolandırıcılık



SUÇ TARİHİ VE YERİ : 02/03/2022 Ceyhan/ADANA

KARAR TARİHİ : 23/05/2024

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı kararı ile sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nın 157/1, 62, 52/2-3, 52/4 maddeleri gereğince sonuç olarak 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 16.660,00 TL Adli Para Cezası kararı verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi ve gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilememesi nedeniyle;



1-) 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 2 Hafta gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ya da tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Hapis cezası yönüyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi istinaf kanun yolu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması cezası yönüyle Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.

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