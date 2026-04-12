CEYHAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. CEYHAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/854 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan dava konusu Adana ili Ceyhan ilçesi Yılankale Mahallesi 258 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonucunda verilen ara karar gereği Adana ili Ceyhan İlçesi, KüçükburhaniyeMah/Köyü, Cilt No: 72 , Hane No:5 'da nüfusa kayıtlı Mehmet Ali ve Medine'den olma Ceyhan 03/01/1960 d.lu 21577018540 T.C. kimlik numaralı Sevcan Pınar'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle ;

Mahkememizce dava dilekçesinde tespit edilebilen sisteme kayıtlı adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebliğin yapılamadığı, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün 12/03/2026 tarihli celsede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/05/2026 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK 122.1 Maddesi uyarınca 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı , yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02445520