CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/126 Esas

KARAR NO : 2025/284

Davacı, Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. ile Davalılar, Özge KURTALAN ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle; Davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın KABULÜ ile; Dava konusu Adana ili, Ceyhan ilçesi, Kurtkulağı Mah, 132 ada 180 parsel ve 132 ada 182 parsel sayılı taşınmazlarda davalılar adına kayıtlı tapu kaydının İPTALİ ile taşınmazın kullanım hakkının/irtifak hakkının davacı BOTAŞ adına, mülkiyetinin ise MALİYE HAZİNESİ adına her türlü takyidatlardan ve şerhlerden ari olarak TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, Dava konusu Adana ili, Ceyhan ilçesi, Kurtkulağı Mah, 132 ada 180 parsel ve 132 ada 182 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin toplam 20.793.764,99 TL olarak tespitine, 19.181.149,40 TL acele kamulaştırma bedelinin mahsubu ile bakiye 1.612.615,59 TL kamulaştırma bedelinin Anayasa Mahkemesi'nin 01/08/2023 tarih ve 32266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2022/83 E. 2023/69 K.sayılı ilamı gözetilerek; dava tarihinden işbu karar tarihine kadar işleyecek kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin davalı tarafa hisseleri oranında ÖDENMESİNE, 11/09/2025 tarihinde karar verilmiş olmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31.maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu kararın tebliğ edilme tarihinden itibaren tescil yönünden KESİN, bedel yönünden ise; HMK'nın 341/1. ve 345.maddeleri gereği gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın adı geçen davalı Özge KURTALAN yönünden kesinleşeceği hususu ile, Gerekçeli Kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08.04.2026

