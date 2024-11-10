CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2014/331 Esas

KARAR NO : 2024/190

Mahkememizde görülmekte bulunan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, HÜKÜM:

1-Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanın REDDİNE,

Dair; HMK'nın 341/1. ve 345.maddeleri gereği gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere HMK'nın 294/3.maddesi gereği, verilen karar alenen okundu, usulen, anlatıldı. şeklinde 12/09/2024 tarihinde karar verilmiş;

İş bu karara karşın davacı Faruk KOÇ vekilinin 07.10.2024 tarihli istinaf dilekçesi ile "ilk derece mahkemesince verilen kararının kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda davamızın kabulüne karar verilmesini" karara itiraz etmiş;

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31.maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu kararın ve Davacı Faruk KOÇ vekilinin 07.10.2024 tarihli istinaf dilekçesinin Davalılar Hafize ve Naife 'ye tebliğinin yapılmış sayılacağı ve tebliğ edilme tarihinden itibaren yasal süresi içinde karara karşı istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın adı geçenler yönünden kesinleşeceği hususu ile, Gerekçeli Kararın ve İstinaf dilekçelerinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02119232