ÇEŞME SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ÇEŞME

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

09/09/2024

Sayı : 2021/7 Ort. Gid. Satış

Konu : İLAN

İLAN

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle Mahkemece satılmasına karar verilen ve Memurluğumuzun 2021/7 Satış sayılı dosyasında satış işlemleri yürütülen Çeşme İnönü Mahallesi 255 ada 8 parsel sayılı taşınmazın mahallinde yapılan kıymet takdiri keşfi sonucunda bilirkişi heyeti tarafından ibraz edilen raporda taşınmazın 9.600.000,00 Türk Lirası kıymetinde bulunduğuna dair bilirkişi raporu taşınmazda hissedar olan EMİN TOPARLAK, NAGEHAN USKAN SELVELLİ VE BÜLENT ALPSOY'a gazetede ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur .09.09.2024

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