ÇEŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2025/655 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/655 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, KERMİYAN YALISI Mevkii, 8568 Ada, 3 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm satışa çıkarılmaktadır.

YÜZÖLÇÜMÜ : 100 m2 Dubleks Mesken Taşınmaz; Çeşme İlçe Merkezini Yalı Mahallesi-Germiyan Mahallesi-Ildır Mahallesine bağlayan ana yol (6000 Sokak) üzerinden sağa ayrılan 6292 Sokağın devamında solda bulunan 6292/1 sokak üzerinde konumlandırılmıştır. İmar adasının ortasında bulunan 500 m2 büyüklüğündeki arsada ikiz inşa edilmişi 2 adet dubleks mesken vardır. Tespit konusu (1) Bağımsız Bölüm numaralı taşınmaz yoldan bakınca sol taraftaki dubleks meskendir. Taşınmaz kapalı olduğundan içine girilememiştir.. Etrafındaki taş duvarın üstü demir profillerle yükseltilmiş, iç kısmına çeşitli sınır bitkileri dikilerek konutlar muhafaza altına alınmıştır. Arsanın bahçe alanı bakımlı olup yerler çim kaplı, çeşitli süs ve meyve ağaçları ile donatılmıştır. Bahçede müstakil yüzme havuzu bulunmaktadır. Komşularından alınan bilgiye göre (1) bağımsız bölüm numaralı dubleks meskenin zemin katında salon + açık mutfak ile tuvalet alanı bulunmaktadır. Salonun önündeki bahçe alanına küçük bir teras düzenlenmiştir. Üst katta ise 3 oda ile ortak kullanılan banyo-tuvalet inşa edilmiştir. Binada kullanılan yapı malzemeleri kaliteli olup genel olarak bakımlıdır. Denize yaklaşık 450 metre, Reisdere-Ildırı yoluna yaklaşık 260 metre, Çeşme İlçe Merkezine ise yaklaşık 15 Km. mesafede bulunmaktadır.14.10.2021 tarihinde alınan Yapı Ruhsatıyla tamamlanan bina 3 yaşında olup bakımlı, boyalı durumdadır. Taşınmazın doğusu tamamen orman alanında kaldığından ferah bir görünüme sahiptir. Etrafında çok sayıda yazlık olarak kullanılan binalar vardır.(Bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.)

Adresi : Yalı Mahallesi 6292/1 Sokak No: 12 Çeşme/İzmir Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 500 m2 ana taşınmaz

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu : İmar Durumu Çeşme Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan E-97335617-115.99-142493 sayılı yazısında; Taşınmazın 16.05.2012 Tarih ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler içerisinde kalmamakla birlikte,söz konusu taşınmaz ile ilgili lisanslı kuruluşlar tarafından riskli yapı başvurusu bulunmadığı, bildirilmiş ekli imar durum belgesine göre; Söz konusu parsel 09.06.1995 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Çeşme Reisdere Uygulama İmar Planında KONUT alanında kaldığı, inşaat nispetinin TAKS : 0.20 KAKS : 0.40 oranında, bütün yollardan 5m, komşulardan 3m, arka bahçe h/2 çekme mesafelerine uyularak inşaat yapılabileceği bildirilmiştir.

Kıymeti : 20.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir. Beyan Yönetim Planı:20/06/2022 22/06/2022 tarih 11553 yevmiyeli Beyan KM ne çevrilmiştir. 02/01/2024 tarih 6 yevmiyeli mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:38

30/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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