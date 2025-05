ÇEŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2024/35 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/35 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi, İnönü Mahallesi, 7646 ada 1 parselde kayıtlı "Dubleks Mesken" nitelikli, 1/33 arsa paylı, D Blok, Zemin + Üst Kat, 2 Bağımsız Bölüm Numaralı taşınmazın 21.09.2023 tarih 16657 yevmiye numaralı "Satış" işlemiyle tam hissesinin UNİCORN ARAÇ KİRALAMA İNŞAAT HAYVANCILIK TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına tescil edildiği tespit edilmiştir. Davaya konu taşınmazın bulunduğu 7646 Ada 1 Parselin tapu kütüğünde "Bahçeli İkişer Katlı On Yedi Blok Halinde Otuz İki Kargir Ev ve Sosyal Tesis Binası" niteliği ile kayıtlı olduğu, 10.213,00 m2 yüzölçümü alana sahip olduğu tespit edilmiştir. Tapu kütüğünde davaya konu taşınmazın şerh, beyan ve irtifak bölümünde 18.05.2009 tarih 3949 yevmiye numaralı “7644 Ada 3 Parsel ve 7646 ada 1 parseldeki P blok 1 nolu Kafeterya bu parselin müşterek methalidir.” beyanı bulunmaktadır. Kıymet takdirine ve davaya konu "Dubleks Mesken" nitelikli kot üstü iki kat ve bodrum kattan ibaret İzmir Çeşme İlçesi, İnönü Mahallesi, 7646 Ada 1 Parselde kayıtlı D Blok, 2 Bağımsız Bölüm numaralı taşınmaz, İnönü Mahallesi, 2143 Sokak, Özgekent Sitesi, No:10/1 Çeşme/İzmir adresinde yer almaktadır. Taşınmaz yaklaşık olarak sahil şeridine 900 metre, Çeşme ilçe merkezine 900 metre, İzmir il merkezine 80 km mesafededir. Dava konusu taşınmaz, 32 adet bağımsız bölüm ve 1 sosyal tesisten oluşan Özgekent Sitesi içerisinde bulunmaktadır. Davaya konu taşınmaz ve bulunduğu site, Çeşme Açıkhava Tiyatrosunun 500 metre doğusunda, Cadde Plus Alışveriş Merkezinin 600 metre güneyinde konumludur. Topografik olarak (% 0-5) hafif eğimli bir yapıya sahip olan davaya konu taşınmazın bulunduğu parsel geometrik olarak yaklaşık dörtgen bir forma sahip olup 10.213,00 m2 yüzölçümü alana sahiptir. Taşınmazın bulunduğu parsel 17.02.1994 tarihli 1/1000 ölçekli Çeşme Çevre Yolu Üstü 2. Kısım İlave Uygulama İmar Planı'nda ayrık nizam, kot üstü iki kat (TAKS:0,15; KAKS:0,30) yapılaşma hakkına sahip olup Konut Alanında kalmaktadır. Site içerisinde, parsel ortasında açık bir yüzme havuzu bulunmakta olup konut nitelikli bağımsız bölümlerin bir cephesi havuza bir cephesi sokağa cepheli olacak şekilde konumlandırılmıştır. Keşif icrasında mahallinde yapılan incelemelere göre davaya konu taşınmaz, zemin katta antre, salon ve açık mutfak; üst katta hol, üç oda ve bir banyo hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın giriş katta üzeri kiremit çatı kaplaması ile kapatılmış teras alanı ve üst katta iki balkonu bulunmaktadır. Taşınmaz Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesine göre 90,00 m2 alana sahiptir. Davaya konu taşınmazın salon ve oda zeminlerinde laminant parke, ıslak hacim ve mutfak zeminlerinde ise seramik kaplama malzemesi kullanılmıştır. İç hacim duvarları alçı sıvalı ve boyalı olan davaya konu taşınmazın ıslak hacim duvarlarında seramik kaplama malzemesi kullanılmıştır. Dış kapısı çelik kapı olan taşınmazın iç hacim kapılarında panel kapı, pencere doğramalarında ise PVC esaslı malzeme kullanılmıştır. 08.03.1995 tarihli Yapı Ruhsatı dikkate alındığında davaya konu taşınmaz 29 yaşında olup 02.12.1982 tarihli 17886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapılarda Yıpranma Paylarına İlişkin Oranları Gösterir Cetvel dikkate alındığında yıpranma payı %25'dir. Taşınmaz üst gelir grubuna hitap eden, bitişik ve ayrık nizam kot üstü tek ve iki katlı villa tipi yapıların bulunduğu, yapılaşmanın ve altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı, belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanılabilen, arz/talep dengesinde talebin yoğun olduğu ülkenin önemli turizm bölgelerinden birinde yer almaktadır. (Tespitler bilirkişi raporundan alınmıştır.)

Adresi : İnönü Mahallesi 7646 Ada 1 Parsel D Blok 2 Nolu Bağımsız Bölüm Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 90 m2 (BB metrekaresidir.)

İmar Durumu: Düzenlenen İmar Durum Belgesinde, davaya konu taşınmazın bulunduğu 7646 Ada 1 Parselin 17.02.1994 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmakta olduğu, ayrık nizam kot üstü iki kat (TAKS:0,15; KAKS:0.30) yapılaşma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. 5.B.4. T.C. Çeşme Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü Tarafından Düzenlenmiş 08.03.1995 Tarihli Yeni Yapı Ruhsatı ve 29.02.2000 Tarihli Yenileme Amacıyla Düzenlenmiş Yapı Ruhsatı Bahse konu ruhsatlarla davaya konu parselin davaya konu D Blok, 2 Bağımsız Bölüm numaralı taşınmaz da dahil kot üstü iki katlı 32 Konut ve 1 Sosyal Tesis inşa edilmek üzere ruhsatlandırıldığı görülmüştür. Her iki ruhsatta da yapıların toplamda 33 bağımsız bölümden oluştuğu; konutların yapı alanının 90,00 m2 olarak, toplam yapı alanının ise 3.035,00 m2 olarak belirtilmiş olduğu ve düzenlenen ruhsatlara binaen yapıların 3.Sınıf A Grubu yapı özelliklerine haiz oldukları tespit edilmiştir. 5.B.5. T.C. Çeşme Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü Tarafından Düzenlenmiş 13.12.2002 Tarihli Yapı Kullanım İzin Belgesi Bahse konu iskan belgesinin 7646 Ada 1 Parselde inşa edilmiş davaya konu D Blok, 2 Bağımsız Bölüm numaralı taşınmaz da dahil kot üstü iki katlı 32 Konut ve 1 Sosyal Tesis için düzenlenmiş olduğu görülmüştür. Düzenlenen iskan belgesinde her bir konutun yapı alanı 90,00 m2 olarak belirtilmiştir.

Kıymeti : 13.443.758,32 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 1- Taşınmaz üzerinde Yönetim Planı:29/12/1995

2-Taşınmaz üzerinde 18/05/2009 tarih 3949 yevmiye numaralı '7644 Ada 3 Parsel ve 7646 Ada 1 parseldeki P blok 1 nolu kafeterya bu parselin müşterek methalidir.' beyanı bulunmaktadır.

3- Taşınmaz üzerinde 14/08/2018 tarih 8115 yevmiye numaralı 'Yönetim Planı Değişikliği: 04/08/2016 tarihli yönetim planı ile Toplu Yapıya geçilmiştir.' beyanı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 14:48

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2025 - 14:48

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 14:48

22/04/2025

