ÇEŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2021/280 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/280 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli

vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, ALAÇATI Mahalle/Köy, 4539 Ada, 1 Parselde kayıtlı 8777 m2 yüzölçümlü 'Bahçeli 3 blok halinde 25 daireli kargir ev ' vasıflı ana taşınmazda, 76/4800 arsa paylı, B blok, ikinci kat, 9b.b nolu meskendir. Tespit konusu taşınmaz Alaçatı Port Venedik Sancakevleri'nde 3 katlı binanın2. Katında yer almaktadır. Mahallinde içerisi görülememiştir. Kapalı alanı yaklaşık 60 m2 olan apartman dairesidir. Denize sıfır konumda ve tekne bağlanacak rıhtımı olan apartmanda bulunan deniz manzaralı meskenin yer aldığı sitenin 24 saat güvenliği , havuzu ve otoparkı bulunmaktadır. İlçe merkezine yaklaşık 10 km mesafededir. Bölge belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup ulaşımı kolaydır.

Adresi : Alaçatı Mahallesi 4539 Ada 1 Parsel B Blok İkinci Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 60 m2

İmar Durumu : Çeşme Belediyesi 15.11.2021 tarihli imar durum belgesine göre; Alaçatı Turizm Merkezi Koruma İmar Planında "MERKEZ ALANI" olarak planlanan alanda kalmaktadır. Alaçatı Turizm Merkezi Koruma İmar Planı plan notları geçerlidir.

26.08.2020 gün ve 951 sayılı İzmir II No'lu TVK Kararı gereği 18.02.2006 gün ve 1184 sayılı İzmir I No'lu KTVKK'nun kararı ile D3(Üçüncü Derece) Doğal Sit alanında kalmaktadır.

İzmir II No'lu Tabiat Varlıklarnı Koruma Bölge Komisyonu'nun 31.06.2018 gün ve 525 sayılı Kararı ile 16.04.2018 gün ve 432 sayılı Alaçatı Turizm Merkezi Koruma imar Planının yürütmesinin devamına ilişkin Kararlarının geçerli olduğuna karar verilmiştir

4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Hükümleri geçerlidir. Bu alanlarda Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi alınması zorunludur.

İnşaat koşulları: E=0.40, bina yüksekliği: Yençok=7.50 m., ve %38'i 9.50 m., %2'si 15.50 m. :

Kıymeti : 17.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.

1-3. Derece Doğal Sit Alanındadır. 10/05/1999 Y: 1369

2- Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır. 24/07/2008 tarih 6258 yevmiye

3- Yönetim Planı Değişikliği: 30.04.2019 02/05/2019 tarih 4278 yevmiye

4- AT Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanında Kalmaktadır. 11/06/2018 tarih 5750 yevmiye

5- AT Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanındadır. 24/11/2022 tarih 21133yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 14:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 14:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 14:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 14:07

26/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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