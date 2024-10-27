ÇERMİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇERMİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



İLAN

03/04/2024

Sayı : 2024/41 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı Hüseyin Gündüz tarafından Tellam ODABAŞI'nın gaipliğine karar verilmesi amacıyla Mahkememizin 2021/65 Esasında açılan davada verilen ara kararı uyarınca gaipliğine karar verilmesi talep edilen aşağıda açık kimlik bilgileri belirtilen Tellam ODABAŞI ile ilgili olarak bilgi ve görgüsü olan var ise ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içeresinde mahkememize müracaat etmesi, aksi takdirde TMK 33/2 maddesi uyarınca Tellam ODABAŞI'nın gaipliğine karar verileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 03/04/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 35845261330

ADI SOYADI : TELLAM ODABAŞI

BABA ADI : NECİP

ANA ADI : HATİCE

DOĞUM TARİHİ : 13/09/1976

DOĞUM YERİ : ÇERMİK

İKAMETGAH ADRESİ : Peyas Mah.306. Sok No.14A Blok Kapı No:9 Kayapınar / DİYARBAKIR

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