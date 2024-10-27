ÇERMİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. ÇERMİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
03/04/2024
Sayı : 2024/41 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacı Hüseyin Gündüz tarafından Tellam ODABAŞI'nın gaipliğine karar verilmesi amacıyla Mahkememizin 2021/65 Esasında açılan davada verilen ara kararı uyarınca gaipliğine karar verilmesi talep edilen aşağıda açık kimlik bilgileri belirtilen Tellam ODABAŞI ile ilgili olarak bilgi ve görgüsü olan var ise ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içeresinde mahkememize müracaat etmesi, aksi takdirde TMK 33/2 maddesi uyarınca Tellam ODABAŞI'nın gaipliğine karar verileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 03/04/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 35845261330
ADI SOYADI : TELLAM ODABAŞI
BABA ADI : NECİP
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 13/09/1976
DOĞUM YERİ : ÇERMİK
İKAMETGAH ADRESİ : Peyas Mah.306. Sok No.14A Blok Kapı No:9 Kayapınar / DİYARBAKIR
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