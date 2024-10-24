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ÇEMİŞGEZEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ÇEMİŞGEZEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 00:00

ÇEMİŞGEZEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN

Esas No: 2023/71

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle; İlan metni ekinde gönderilen krokide belirtilen, dava konusu Tunceli İli Çemişgezek İlçesi Cebe Köyü 116 ada 1 ve 117 ada 1 parseller arasında A harfi ile gösterilen 58,22 m²'lik taşınmaz hakkında mahkememize TMK'nın 713. Maddesi gereği olağanüstü zamanaşımı nedeniyle tescil davası açıldığından, taşınmazda hak iddia edenlerin yahut davacı Hasan Suphi KILIÇ açısından TMK'nın 713/1-2. Maddesinde belirtilen koşulların gerçekleşmediğine ilişkin itirazı olanların TMK'nın 713/4-5. Maddeleri uyarınca son ilan tarihiden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02105938