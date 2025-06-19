ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İNTİFA HAKKI KULLANDIRILMASI

1- İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Çekmeköy Belediyesine ait olan İstanbul İli Çekmeköy İlçesi Merkez Mahallesi 107 Ada 29 Parsel sayılı 1.749,12 m² alana sahip taşınmaz üzerine, 25 (Yirmibeş) yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi ve intifa hakkının kullandırılması suretiyle, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün onayladığı avan projeye uygun olarak yapılacak olan uygulama projesi ile sosyal tesis yaptırılması ve süresi sonunda sosyal tesisin kullanılabilir halde ve eksiksiz olarak Çekmeköy Belediyesine teslim edilmesi

İşin nevi: Mülkiyeti Çekmeköy Belediyesine ait olan İstanbul İli Çekmeköy İlçesi Merkez Mahallesi 107 Ada 29 Parsel sayılı 1.749,12 m² alana sahip taşınmaz üzerine, 25 (Yirmibeş) yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi ve intifa hakkının kullandırılması

İlçe: Çekmeköy

İlçe/Mahalle: Merkez

Encümen Kararı: Tarih: 28.05.2025 - Karar No: 211

İntifa Hakkı Süresi: 25 (Yirmibeş) yıl

İhale tarih ve saati: 09.07.2025 tarih ve saat 11:00

İntifa Hakkı Bedeli (Aylık): 50.000,00 TL (EllibinTL) + KDV

İntifa Hakkı Bedeli (Toplam): 15.000.000,00 TL (OnbeşmilyonTL) + KDV (25 Yıllık)

Bina Maliyeti: 395.325.616,53 TL (ÜçyüzdoksanbeşmilyonüçyüzyirmibeşbinaltıyüzonaltıTLelliüç KRŞ) + KDV

Muhammen Bedel (Toplam): 410.325.616,53 TL (Dört yüz on milyon üç yüz yirmi beş bin altı yüz onaltı TL elli üç KRŞ) + KDV

Geçici teminat: 12.309.768,50 TL (OnikimilyonüçyüzdokuzbinyediyüzaltmışsekizTLelliKRŞ)

İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

İhale ilan şekli: Belediye ve Kaymakamlık İlan Panosu, Web sitesi, Gazete İlanı, İnternet haber sitesi

Şartname bedeli: 10.000,00 TL (OnbinTL) (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir)

İhale komisyonu yeri ve adresi: 1.Kat Toplantı Salonu Belediye Başkanlık Binası, Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İST.

2- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeninde hazır bulunacaklardır.

A) Gerçek Kişilerden

1- İkametgâh belgesi, (Son altı ay içinde alınmış olmak kaydıyla)

2- Nüfus cüzdan sureti, (Son altı ay içinde alınmış olmak kaydıyla)

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Kurumumuza ait borcun olmaması, vergi ve SGK kurum borçları olmadığının belirtir belge,

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8- İstekliler tarafından imzalanmış onaylı şartname.

B) Tüzel Kişilerden

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve tebligat için adres beyanı,

2- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü ve son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi. Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti,

3- Kurumumuza ait borcun olmaması, vergi ve SGK kurum borçları olmadığının belirtir belge,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge,

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

7- İstekliler tarafından imzalanmış onaylı şartname.

C) Ortak girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

3- GEÇİCİ TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER;

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

4- İhale Şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.

5- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü uygulanmak suretiyle yapılacaktır. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, bir bölümünü veya tamamını yapmakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6’ ncı Maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar. Kanunun bu maddesine rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa sözleşme bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

7- Sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim ve harç, karar pulu vb. diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye gelir kaydedilir.

#ilangovtr Basın no ILN02242288