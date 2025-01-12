ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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DUVAR İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/14432
1-İdarenin
a) Adı
:
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
PİRİ REİS CADDESİ NO.5 34782 MERKEZ MAH. ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2166000600 - 2166000661
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu yapım işini
a) Adı
:
İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞLERİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
TOPLAMDA 12 KALEM (350 MT. İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ)
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
ÇEKMEKÖY İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 310 (ÜçyüzOn) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
28.01.2025 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN A/V VEYA B/III GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Asgari Oran
Azami Oran
Fiyat Dışı
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)
1,965056%
2,401735%
2
32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (Nakliye Dahil)
0,422139%
0,515947%
1
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
1,688555%
2,063789%
2
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
17,518302%
21,411258%
10
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye Dahil)
9,040246%
11,04919%
6
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. (Nakliye Dahil)
5,006699%
6,119299%
4
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
41,570612%
50,808526%
13
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)
2,655852%
3,246041%
2
Ø 160 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi
0,750469%
0,91724%
1
250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi
0,120611%
0,147414%
1
Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması (Nakliye Dahil)
7,209362%
8,811442%
6
Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli (Hafriyat Döküm Bedeli Dahil)
2,052097%
2,508119%
2
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
#ilangovtr Basın no ILN02151852