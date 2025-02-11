T.C.

ÇEKEREK

SULH HUKUK MAHKEMESİ

23.01.2025

Sayı : 2023/245 Esas

Konu : Tebligat

İLAN

ÇEKEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Dava konusu; Yozgat İli Aydıncık İlçesi Kuşsaray Köyü Çayır Mevkii 104 Ada 40 Parsel, 104 Ada 53 Parsel,104 Ada 54 Parsel,106 Ada 31 Parsel,106 Ada 35 Parsel,107 Ada 2 Parsel,107 Ada 9 Parsel,108 Ada 1 Parsel de kayıtlı taşınmazların maliklerinden Duran Aral'ın (TC:47818233534) tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden duruşma gününü bildirir tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup adı geçen davalının duruşma günü olan 23/05/2025 gün ve saat 09:48'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi hususu dava dilekçesi ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğumuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere İLAN OLUNUR.03/02/202

#ilangovtr Basın no ILN02170667