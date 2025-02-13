T.C.

ÇEKEREK

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(KADASTRO MAHKEMESİ SIFATIYLA)

20.01.2025

Sayı : 2024/316 Esas

İLAN TUTANAĞI

Davacı, TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, BEKİR ÇETİN, FAZLI ÇETİN, FİRDEVS ÖCAL, MUSTAFA ÇETİN, OSMAN ÇETİN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalılar, BEKİR ÇETİN, FAZLI ÇETİN, FİRDEVS ÖCAL, MUSTAFA ÇETİN, OSMAN ÇETİN'in maliki, bulunduğu yer, malik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m² miktarındaki kısmı davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Yozgat ili Çekerek İlçesi Koyunculu Köy/Mah. 278 ada 90 Parsel sayılı Taşınmazın TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün projesi nedeni ile kamulaştırılması amacı ile 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği ilanın tebliğ tarihinden itibarin 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Çekerek Yozgat Şubesine yatırılacağı aşağıdaki esas numarası belirtilen dosya ilan olunur.20/01/2025

KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ

2024/316 Esas no İli Yozgat ili Çekerek İlçesi Koyunculu Köy/Mah. 278 ada 90 Parsel sayılı taşınmaz maliki Davalılar, BEKİR ÇETİN, FAZLI ÇETİN, FİRDEVS ÖCAL, MUSTAFA ÇETİN, OSMAN ÇETİN

#ilangovtr Basın no ILN02172126