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ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 00:00

T.C
ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

Kocaeli İli Çayırova Belediye Başkanlığından:

1- Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi, aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle yapılacaktır.

Sıra NoAdresiAda NoParsel NoToplam Alan (m²)CinsiMülkiyeti / İmar Durumuİhale Tarihiİhale SaatiMuhammen BedelŞartname Satış BedeliGeçici Teminatı
1Şekerpınar Mahallesi, Turgut Sokak81751.666,42ArsaTam / Ticaret Alanı 5( beş) kat Kaks:1,5009/12/202413:3032.495.190,00 TL750,00 ₺974.855,70 TL
2Şekerpınar Mahallesi, Turgut Sokak818191.173,68ArsaTam / Ticaret Alanı 5 (beş) kat Kaks:1,5009/12/202413:4522.886.760,00 TL750,00 ₺686.602,80 TL
3Şekerpınar Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi891282.222,86ArsaTam / Ticaret Alanı 5 (beş) kat Kaks:1,5009/12/202414:0055.460.357,00 TL750,00 ₺1.663.810,71 TL

 

2- Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim, tapu harcı vb. masraflar alıcıya aittir. Damga vergisi (binde 5.69) tahsil edilecektir.

3- 18/01/2017 tarih 6770 sayılı kanunun 8. Maddesi ile değiştirilen 3065 sayılı KDV kanununun 17/4-p maddesi gereğince  KDV alınmayacaktır.

4- Kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı ödenecektir.

5- İhale dosyasını Çayırova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç 09/12/2024 ihale tarihi günü, saat 12.30’dan önce vermeleri gerekmektedir.

6- İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini dosyalarına ekleyebilirler.

7- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediye Emlak  İstimlak Müdürlüğüne müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;Şahıslar;
a) Şartname ve Ekleri (İdareden alınacak)a) Şartname ve Ekleri (İdareden alınacak)
b) İmza sirkülerib) İmza Beyannamesi
c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi, Sicil Tasdiknamesi

c) İkametgâh Belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi

d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak)d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak)
e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belgee) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge
f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzuf) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzu


Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Çayırova Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bünyamin ÇİFTÇİ
Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın no ILN02124395