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ÇAYCUMA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ÇAYCUMA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 00:00

T.C.
ÇAYCUMA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyalarında verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlarda Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur. 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NOBULUNDUĞU YERMEVKİİADAPARSELVASFIYÜZ ÖLÇÜMÜMALİKİN ADI SOYADIKAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADIKAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
2024/394Koramanlar KöyüAkkuyruk Mevki12528Tarla1.269,56 m²Mahir Emektar, İbrahim Emektar, Emrullah Emektar, Habibe Koraman, Hasan Emektar, Sıtkı Emektar, Ramazan Emektar, Sezgin Emektar, Bedia Arslan,Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş.Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma Görüşmelerine Çağrı Tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2024/410Koramanlar KöyüKöprübaşı Mevki124115Tarla9.070,53Reşat Bacak, Seyfettin Alibabaoğlu, Nadire Koç ve arkadaşları,""
2024/410Koramanlar KöyüKöprübaşı Mevki124116Pilon Yeri12,60Osman Bacak, Abdullah Alibabaoğlu, Yahya Bacak ve arkadaşları""
2024/409KoramanlarKöyüCuracı Mevki12434Tarla1.837,54 m²Ziya Mutlubaş, Saniye Mutlubaş, Meryem Mutlubaş.""
2024/408Koramanlar KöyüCuracı Mevki12440Tarla10.214,72 m²Osman Bacak ve Yahya Bacak.""
2024/407Koramanlar KöyüCuracı Mevki12441Tarla2.125,12 m²Beytullah Alibabaoğlu ve Adil Alibabaoğlu.""
2024/415Adaköy KöyüAyva Tarlası Mevki14732Tarla1.303,34 m²Ziya Bıçakcı.""
2024/414Koramanlar KöyüAnbar Bükü Mevki12520Tarla3.311,13 m²Azize Mutlubaş, Ali Mutlubaş, Azize Kaya, Mustafa Mutlubaş, Safiye Özdede, Feriha Gedik, Safiye Mutlubaş, Ayten Mutlubaş, Şerife Oruç""
2024/413Adaköy KöyüOrman İlit Mevki1186Tarla1.453,69 m²Saniye Türköz, Halit Akça, Recep Akça, Sakine Burgucu,""
2024/412Adaköy KöyüArmut Tarlası Mevki1184Tarla682,32 m²Mahmut Akça.""
2024/411Koramanlar KöyüAnbar Bükü Mevki125500Tarla15.998,78 m²Seyfettin Çiloğlu, Ali Çiloğlu, Mustafa Çiloğlu, Ömer Çiloğlu, Münevver Çıvak.""
2024/402Koramanlar KöyüCuracı Mevki12477Tarla977,45 m²Recep Cin""
2024/401Koramanlar KöyüYohmir Mevki12482Tarla6.976,38 m²Numan Bacak, Necati Bacak, Şaban Çıvak, Kenan Çıvak, Kezban Çıvak, İlyasÇıvak, Fatime Çıvak,İlyas Çıvak, Yüksel Çıvak, Yüksel Çıvak, Aynur Mazaklı, Nahide Alibabaoğlu, Halise Alibabaoğlu, Ali Alibabaoğlu, Nadire Koç, Şerife Üstünsoy, Zehra Arslan.""
2024/400Koramanlar KöyüŞollaklar Mevki12488Tarla4.513,64 m²Recep Cin.""
2024/399Koramanlar KöyüKavakyanı Mevki12489Tarla13.803,61 m²Mehmet Kara, Satılmış Kara, Behiye Kara, Osman Kara, Hasan Kara, Durmuş Kara, Metin Kara""
2024/398Koramanlar KöyüŞallaklar Mevki12491Tarla6.117,17 m²Saim Alibabaoğlu.""
2024/397Koramanlar KöyüŞallaklar Mevki12492Tarla2.585,58 m²Meftun Alibabaoğlu, Maksut Alibabaoğlu""
2024/392Koramanlar KöyüKöprü Başı Mevki124112Tarla10.013,25 m²Numan Bacak, Abdullah Alibabaoğlu, Seyfettin Alibabaoğlu, Rafet Alibabaoğlu, Mehmet Alibabaoğlu, Hakkı Dursun Alibabaoğlu, Suat Alibabaoğlu, Beytullah Alibabaoğlu,Birsel Yıldızöz, Gürsel Alibabaoğlu, Meryem Alibabaoğlu, Aysel Alibabaoğlu, Nursel Alibabaoğlu, Katriye Alibabaoğlu, Asiye Alibabaoğlu, Safiye Alibabaoğlu, Adil Alibabaoğlu, Şerife Üstünsoy, Nahide Alibabaoğlu, Nadire Koç,Halise Alibabaoğlu, Ali Alibabaoğlu, Zehra Arslan.""
2024/406Koramanlar KöyüCuracı Mevki12454Tarla5.145,84 m²Safiye Özdede, Mustafa Mutlubaş, Safiye Mutlubaş, Feriha Gedik, Azize Akkaya, Şerife Oruç, Azize Mutlubaş, Ali Mutlubaş, Ayten Mutlubaş.""
2024/405Koramanlar KöyüYohmir Mevki12458Tarla14.646,42 m²Numan Bacak, Necati Bacak, Recep Çıvak, Davut Çıvak, Yusuf Çıvak, Döndü Çıvak, Hatice Çıvak, Satılmış Çıvak, Şevki Çıvak, Mahmut Çıvak, Emin Çıvak, Mevlüt Çıvak, Mevlüt Çıvak, Satılmış Çıvak, İzzet Çıvak, Nurettin Çıvak, Ramazan Çıvak, Hayrullah Çıvak, Naciye Çıvak, Kezban Çıvak, Fatime Çıvak, Yüksel Çıvak, İzzet Çıvak, Aynur Mazaklı, Nurettin Çıvak, Hayrullah Çıvak, Mevlüt Çıvak, Ramazan Çıvak, Satılmış Çıvak,""
2024/ 403Koramanlar KöyüCuracı Mevki12461Tarla3.321,83 m²Recep Cin.""
2024/396Koramanlar KöyüŞallaklar Mevki12493Tarla2.491,25 m²Orhan Alibabaoğlu.""
2024/395Sandallar KöyüYevmeyir Mevki16526Tarla13.117,11 m²Aziz Ataman.""
2024/393Koramanlar KöyüKöprü Başı Mevki124113Tarla2.252,40 m²Reşat Bacak, Osman Bacak, Abdullah Alibabaoğlu, Rafet Alibabaoğlu, Yahya Bacak, Birsel Yıldızöz ve arkadaşları.""
2024/391Koramanlar KöyüKöprü Başı Mevki124113Tarla2.252,40 m²Reşat Bacak, Osman Bacak, Abdullah Alibabaoğlu, Rafet Alibabaoğlu, Yahya Bacak, Mehmet Alibabaoğlu, Hakkı Dursun Alibabaoğlu, Seyfettin Alibabaoğlu, Suat Alibabaoğlu, Beytullah Alibabaoğlu, Gülser Alibabaoğlu, Meryem Alibabaoğlu,Aysel Alibabaoğlu,Nursel Alibabaoğlu,Birsel Yıldızöz, Katriye Alibabaoğlu, Asiye Alibabaoğlu, Safiye Alibabaoğlu, Adil Alibabaoğlu, Şerife Üstünsoy, Nahide Alibabaoğlu, Nadire Koç,Halise Alibabaoğlu, Ali Alibabaoğlu, Zehra Arslan.""
2024/390Koramanlar KöyüAnbar Bükü Mevki12519Tarla12.343,39 m²Rıza Bacak, Satı Bacak, Yaşar Bacak, Mustafa Bacak, Mustafa Mutlubaş, Ali Mutlubaş, Terkadın Bayraklı, Cefa Bacak, Nurdan Saka, Hürriyet Şekerci, Armağan Ceylan, Elif Özdil, Fatma Doğan.""
2024/388Koramanlar KöyüAkkuyruk Mevki12524Tarla11.661,33 m²Ramazan Şıklı""
2024/387Koramanlar KöyüAkkuyruk Mevki12525Tarla785,44 m²Hüseyin Kocagöz""
2024/386Koramanlar KöyüAkkuyruk Mevki12526Tarla291,09 m²Seyşe Kocagöz, Şengül Berber, Hanım Cin. Zehra Ataman, Zergül Kocagöz, Şerife Kocagöz, Nefise Kocagöz.""
2024/389Koramanlar KöyüHanbar Bükü Mevki12523Tarla14.217,72 m²Yaşar Çiloğlu, Hüseyin Çiloğlu, Hanım Çiloğlu, Veli Çiloğlu, Pakize Bozkurt, Akif Çiloğlu""
2024/404Koramanlar KöyüCuracı Mevki12459Tarla2.167.06 m²Necati Bacak""

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