ÇAYCUMA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ÇAYCUMA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyalarında verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlarda Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2024/394 Koramanlar Köyü Akkuyruk Mevki 125 28 Tarla 1.269,56 m² Mahir Emektar, İbrahim Emektar, Emrullah Emektar, Habibe Koraman, Hasan Emektar, Sıtkı Emektar, Ramazan Emektar, Sezgin Emektar, Bedia Arslan, Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma Görüşmelerine Çağrı Tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2024/410 Koramanlar Köyü Köprübaşı Mevki 124 115 Tarla 9.070,53 Reşat Bacak, Seyfettin Alibabaoğlu, Nadire Koç ve arkadaşları, " " 2024/410 Koramanlar Köyü Köprübaşı Mevki 124 116 Pilon Yeri 12,60 Osman Bacak, Abdullah Alibabaoğlu, Yahya Bacak ve arkadaşları " " 2024/409 KoramanlarKöyü Curacı Mevki 124 34 Tarla 1.837,54 m² Ziya Mutlubaş, Saniye Mutlubaş, Meryem Mutlubaş. " " 2024/408 Koramanlar Köyü Curacı Mevki 124 40 Tarla 10.214,72 m² Osman Bacak ve Yahya Bacak. " " 2024/407 Koramanlar Köyü Curacı Mevki 124 41 Tarla 2.125,12 m² Beytullah Alibabaoğlu ve Adil Alibabaoğlu. " " 2024/415 Adaköy Köyü Ayva Tarlası Mevki 147 32 Tarla 1.303,34 m² Ziya Bıçakcı. " " 2024/414 Koramanlar Köyü Anbar Bükü Mevki 125 20 Tarla 3.311,13 m² Azize Mutlubaş, Ali Mutlubaş, Azize Kaya, Mustafa Mutlubaş, Safiye Özdede, Feriha Gedik, Safiye Mutlubaş, Ayten Mutlubaş, Şerife Oruç " " 2024/413 Adaköy Köyü Orman İlit Mevki 118 6 Tarla 1.453,69 m² Saniye Türköz, Halit Akça, Recep Akça, Sakine Burgucu, " " 2024/412 Adaköy Köyü Armut Tarlası Mevki 118 4 Tarla 682,32 m² Mahmut Akça. " " 2024/411 Koramanlar Köyü Anbar Bükü Mevki 125 500 Tarla 15.998,78 m² Seyfettin Çiloğlu, Ali Çiloğlu, Mustafa Çiloğlu, Ömer Çiloğlu, Münevver Çıvak. " " 2024/402 Koramanlar Köyü Curacı Mevki 124 77 Tarla 977,45 m² Recep Cin " " 2024/401 Koramanlar Köyü Yohmir Mevki 124 82 Tarla 6.976,38 m² Numan Bacak, Necati Bacak, Şaban Çıvak, Kenan Çıvak, Kezban Çıvak, İlyasÇıvak, Fatime Çıvak,İlyas Çıvak, Yüksel Çıvak, Yüksel Çıvak, Aynur Mazaklı, Nahide Alibabaoğlu, Halise Alibabaoğlu, Ali Alibabaoğlu, Nadire Koç, Şerife Üstünsoy, Zehra Arslan. " " 2024/400 Koramanlar Köyü Şollaklar Mevki 124 88 Tarla 4.513,64 m² Recep Cin. " " 2024/399 Koramanlar Köyü Kavakyanı Mevki 124 89 Tarla 13.803,61 m² Mehmet Kara, Satılmış Kara, Behiye Kara, Osman Kara, Hasan Kara, Durmuş Kara, Metin Kara " " 2024/398 Koramanlar Köyü Şallaklar Mevki 124 91 Tarla 6.117,17 m² Saim Alibabaoğlu. " " 2024/397 Koramanlar Köyü Şallaklar Mevki 124 92 Tarla 2.585,58 m² Meftun Alibabaoğlu, Maksut Alibabaoğlu " " 2024/392 Koramanlar Köyü Köprü Başı Mevki 124 112 Tarla 10.013,25 m² Numan Bacak, Abdullah Alibabaoğlu, Seyfettin Alibabaoğlu, Rafet Alibabaoğlu, Mehmet Alibabaoğlu, Hakkı Dursun Alibabaoğlu, Suat Alibabaoğlu, Beytullah Alibabaoğlu,Birsel Yıldızöz, Gürsel Alibabaoğlu, Meryem Alibabaoğlu, Aysel Alibabaoğlu, Nursel Alibabaoğlu, Katriye Alibabaoğlu, Asiye Alibabaoğlu, Safiye Alibabaoğlu, Adil Alibabaoğlu, Şerife Üstünsoy, Nahide Alibabaoğlu, Nadire Koç,Halise Alibabaoğlu, Ali Alibabaoğlu, Zehra Arslan. " " 2024/406 Koramanlar Köyü Curacı Mevki 124 54 Tarla 5.145,84 m² Safiye Özdede, Mustafa Mutlubaş, Safiye Mutlubaş, Feriha Gedik, Azize Akkaya, Şerife Oruç, Azize Mutlubaş, Ali Mutlubaş, Ayten Mutlubaş. " " 2024/405 Koramanlar Köyü Yohmir Mevki 124 58 Tarla 14.646,42 m² Numan Bacak, Necati Bacak, Recep Çıvak, Davut Çıvak, Yusuf Çıvak, Döndü Çıvak, Hatice Çıvak, Satılmış Çıvak, Şevki Çıvak, Mahmut Çıvak, Emin Çıvak, Mevlüt Çıvak, Mevlüt Çıvak, Satılmış Çıvak, İzzet Çıvak, Nurettin Çıvak, Ramazan Çıvak, Hayrullah Çıvak, Naciye Çıvak, Kezban Çıvak, Fatime Çıvak, Yüksel Çıvak, İzzet Çıvak, Aynur Mazaklı, Nurettin Çıvak, Hayrullah Çıvak, Mevlüt Çıvak, Ramazan Çıvak, Satılmış Çıvak, " " 2024/ 403 Koramanlar Köyü Curacı Mevki 124 61 Tarla 3.321,83 m² Recep Cin. " " 2024/396 Koramanlar Köyü Şallaklar Mevki 124 93 Tarla 2.491,25 m² Orhan Alibabaoğlu. " " 2024/395 Sandallar Köyü Yevmeyir Mevki 165 26 Tarla 13.117,11 m² Aziz Ataman. " " 2024/393 Koramanlar Köyü Köprü Başı Mevki 124 113 Tarla 2.252,40 m² Reşat Bacak, Osman Bacak, Abdullah Alibabaoğlu, Rafet Alibabaoğlu, Yahya Bacak, Birsel Yıldızöz ve arkadaşları. " " 2024/391 Koramanlar Köyü Köprü Başı Mevki 124 113 Tarla 2.252,40 m² Reşat Bacak, Osman Bacak, Abdullah Alibabaoğlu, Rafet Alibabaoğlu, Yahya Bacak, Mehmet Alibabaoğlu, Hakkı Dursun Alibabaoğlu, Seyfettin Alibabaoğlu, Suat Alibabaoğlu, Beytullah Alibabaoğlu, Gülser Alibabaoğlu, Meryem Alibabaoğlu,Aysel Alibabaoğlu,Nursel Alibabaoğlu,Birsel Yıldızöz, Katriye Alibabaoğlu, Asiye Alibabaoğlu, Safiye Alibabaoğlu, Adil Alibabaoğlu, Şerife Üstünsoy, Nahide Alibabaoğlu, Nadire Koç,Halise Alibabaoğlu, Ali Alibabaoğlu, Zehra Arslan. " " 2024/390 Koramanlar Köyü Anbar Bükü Mevki 125 19 Tarla 12.343,39 m² Rıza Bacak, Satı Bacak, Yaşar Bacak, Mustafa Bacak, Mustafa Mutlubaş, Ali Mutlubaş, Terkadın Bayraklı, Cefa Bacak, Nurdan Saka, Hürriyet Şekerci, Armağan Ceylan, Elif Özdil, Fatma Doğan. " " 2024/388 Koramanlar Köyü Akkuyruk Mevki 125 24 Tarla 11.661,33 m² Ramazan Şıklı " " 2024/387 Koramanlar Köyü Akkuyruk Mevki 125 25 Tarla 785,44 m² Hüseyin Kocagöz " " 2024/386 Koramanlar Köyü Akkuyruk Mevki 125 26 Tarla 291,09 m² Seyşe Kocagöz, Şengül Berber, Hanım Cin. Zehra Ataman, Zergül Kocagöz, Şerife Kocagöz, Nefise Kocagöz. " " 2024/389 Koramanlar Köyü Hanbar Bükü Mevki 125 23 Tarla 14.217,72 m² Yaşar Çiloğlu, Hüseyin Çiloğlu, Hanım Çiloğlu, Veli Çiloğlu, Pakize Bozkurt, Akif Çiloğlu " " 2024/404 Koramanlar Köyü Curacı Mevki 124 59 Tarla 2.167.06 m² Necati Bacak " "

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