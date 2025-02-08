ÇAYCUMA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.
ÇAYCUMA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyalarında verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlarda Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2024/394
|Koramanlar Köyü
|Akkuyruk Mevki
|125
|28
|Tarla
|1.269,56 m²
|Mahir Emektar, İbrahim Emektar, Emrullah Emektar, Habibe Koraman, Hasan Emektar, Sıtkı Emektar, Ramazan Emektar, Sezgin Emektar, Bedia Arslan,
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş.
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma Görüşmelerine Çağrı Tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2024/410
|Koramanlar Köyü
|Köprübaşı Mevki
|124
|115
|Tarla
|9.070,53
|Reşat Bacak, Seyfettin Alibabaoğlu, Nadire Koç ve arkadaşları,
|"
|"
|2024/410
|Koramanlar Köyü
|Köprübaşı Mevki
|124
|116
|Pilon Yeri
|12,60
|Osman Bacak, Abdullah Alibabaoğlu, Yahya Bacak ve arkadaşları
|"
|"
|2024/409
|KoramanlarKöyü
|Curacı Mevki
|124
|34
|Tarla
|1.837,54 m²
|Ziya Mutlubaş, Saniye Mutlubaş, Meryem Mutlubaş.
|"
|"
|2024/408
|Koramanlar Köyü
|Curacı Mevki
|124
|40
|Tarla
|10.214,72 m²
|Osman Bacak ve Yahya Bacak.
|"
|"
|2024/407
|Koramanlar Köyü
|Curacı Mevki
|124
|41
|Tarla
|2.125,12 m²
|Beytullah Alibabaoğlu ve Adil Alibabaoğlu.
|"
|"
|2024/415
|Adaköy Köyü
|Ayva Tarlası Mevki
|147
|32
|Tarla
|1.303,34 m²
|Ziya Bıçakcı.
|"
|"
|2024/414
|Koramanlar Köyü
|Anbar Bükü Mevki
|125
|20
|Tarla
|3.311,13 m²
|Azize Mutlubaş, Ali Mutlubaş, Azize Kaya, Mustafa Mutlubaş, Safiye Özdede, Feriha Gedik, Safiye Mutlubaş, Ayten Mutlubaş, Şerife Oruç
|"
|"
|2024/413
|Adaköy Köyü
|Orman İlit Mevki
|118
|6
|Tarla
|1.453,69 m²
|Saniye Türköz, Halit Akça, Recep Akça, Sakine Burgucu,
|"
|"
|2024/412
|Adaköy Köyü
|Armut Tarlası Mevki
|118
|4
|Tarla
|682,32 m²
|Mahmut Akça.
|"
|"
|2024/411
|Koramanlar Köyü
|Anbar Bükü Mevki
|125
|500
|Tarla
|15.998,78 m²
|Seyfettin Çiloğlu, Ali Çiloğlu, Mustafa Çiloğlu, Ömer Çiloğlu, Münevver Çıvak.
|"
|"
|2024/402
|Koramanlar Köyü
|Curacı Mevki
|124
|77
|Tarla
|977,45 m²
|Recep Cin
|"
|"
|2024/401
|Koramanlar Köyü
|Yohmir Mevki
|124
|82
|Tarla
|6.976,38 m²
|Numan Bacak, Necati Bacak, Şaban Çıvak, Kenan Çıvak, Kezban Çıvak, İlyasÇıvak, Fatime Çıvak,İlyas Çıvak, Yüksel Çıvak, Yüksel Çıvak, Aynur Mazaklı, Nahide Alibabaoğlu, Halise Alibabaoğlu, Ali Alibabaoğlu, Nadire Koç, Şerife Üstünsoy, Zehra Arslan.
|"
|"
|2024/400
|Koramanlar Köyü
|Şollaklar Mevki
|124
|88
|Tarla
|4.513,64 m²
|Recep Cin.
|"
|"
|2024/399
|Koramanlar Köyü
|Kavakyanı Mevki
|124
|89
|Tarla
|13.803,61 m²
|Mehmet Kara, Satılmış Kara, Behiye Kara, Osman Kara, Hasan Kara, Durmuş Kara, Metin Kara
|"
|"
|2024/398
|Koramanlar Köyü
|Şallaklar Mevki
|124
|91
|Tarla
|6.117,17 m²
|Saim Alibabaoğlu.
|"
|"
|2024/397
|Koramanlar Köyü
|Şallaklar Mevki
|124
|92
|Tarla
|2.585,58 m²
|Meftun Alibabaoğlu, Maksut Alibabaoğlu
|"
|"
|2024/392
|Koramanlar Köyü
|Köprü Başı Mevki
|124
|112
|Tarla
|10.013,25 m²
|Numan Bacak, Abdullah Alibabaoğlu, Seyfettin Alibabaoğlu, Rafet Alibabaoğlu, Mehmet Alibabaoğlu, Hakkı Dursun Alibabaoğlu, Suat Alibabaoğlu, Beytullah Alibabaoğlu,Birsel Yıldızöz, Gürsel Alibabaoğlu, Meryem Alibabaoğlu, Aysel Alibabaoğlu, Nursel Alibabaoğlu, Katriye Alibabaoğlu, Asiye Alibabaoğlu, Safiye Alibabaoğlu, Adil Alibabaoğlu, Şerife Üstünsoy, Nahide Alibabaoğlu, Nadire Koç,Halise Alibabaoğlu, Ali Alibabaoğlu, Zehra Arslan.
|"
|"
|2024/406
|Koramanlar Köyü
|Curacı Mevki
|124
|54
|Tarla
|5.145,84 m²
|Safiye Özdede, Mustafa Mutlubaş, Safiye Mutlubaş, Feriha Gedik, Azize Akkaya, Şerife Oruç, Azize Mutlubaş, Ali Mutlubaş, Ayten Mutlubaş.
|"
|"
|2024/405
|Koramanlar Köyü
|Yohmir Mevki
|124
|58
|Tarla
|14.646,42 m²
|Numan Bacak, Necati Bacak, Recep Çıvak, Davut Çıvak, Yusuf Çıvak, Döndü Çıvak, Hatice Çıvak, Satılmış Çıvak, Şevki Çıvak, Mahmut Çıvak, Emin Çıvak, Mevlüt Çıvak, Mevlüt Çıvak, Satılmış Çıvak, İzzet Çıvak, Nurettin Çıvak, Ramazan Çıvak, Hayrullah Çıvak, Naciye Çıvak, Kezban Çıvak, Fatime Çıvak, Yüksel Çıvak, İzzet Çıvak, Aynur Mazaklı, Nurettin Çıvak, Hayrullah Çıvak, Mevlüt Çıvak, Ramazan Çıvak, Satılmış Çıvak,
|"
|"
|2024/ 403
|Koramanlar Köyü
|Curacı Mevki
|124
|61
|Tarla
|3.321,83 m²
|Recep Cin.
|"
|"
|2024/396
|Koramanlar Köyü
|Şallaklar Mevki
|124
|93
|Tarla
|2.491,25 m²
|Orhan Alibabaoğlu.
|"
|"
|2024/395
|Sandallar Köyü
|Yevmeyir Mevki
|165
|26
|Tarla
|13.117,11 m²
|Aziz Ataman.
|"
|"
|2024/393
|Koramanlar Köyü
|Köprü Başı Mevki
|124
|113
|Tarla
|2.252,40 m²
|Reşat Bacak, Osman Bacak, Abdullah Alibabaoğlu, Rafet Alibabaoğlu, Yahya Bacak, Birsel Yıldızöz ve arkadaşları.
|"
|"
|2024/391
|Koramanlar Köyü
|Köprü Başı Mevki
|124
|113
|Tarla
|2.252,40 m²
|Reşat Bacak, Osman Bacak, Abdullah Alibabaoğlu, Rafet Alibabaoğlu, Yahya Bacak, Mehmet Alibabaoğlu, Hakkı Dursun Alibabaoğlu, Seyfettin Alibabaoğlu, Suat Alibabaoğlu, Beytullah Alibabaoğlu, Gülser Alibabaoğlu, Meryem Alibabaoğlu,Aysel Alibabaoğlu,Nursel Alibabaoğlu,Birsel Yıldızöz, Katriye Alibabaoğlu, Asiye Alibabaoğlu, Safiye Alibabaoğlu, Adil Alibabaoğlu, Şerife Üstünsoy, Nahide Alibabaoğlu, Nadire Koç,Halise Alibabaoğlu, Ali Alibabaoğlu, Zehra Arslan.
|"
|"
|2024/390
|Koramanlar Köyü
|Anbar Bükü Mevki
|125
|19
|Tarla
|12.343,39 m²
|Rıza Bacak, Satı Bacak, Yaşar Bacak, Mustafa Bacak, Mustafa Mutlubaş, Ali Mutlubaş, Terkadın Bayraklı, Cefa Bacak, Nurdan Saka, Hürriyet Şekerci, Armağan Ceylan, Elif Özdil, Fatma Doğan.
|"
|"
|2024/388
|Koramanlar Köyü
|Akkuyruk Mevki
|125
|24
|Tarla
|11.661,33 m²
|Ramazan Şıklı
|"
|"
|2024/387
|Koramanlar Köyü
|Akkuyruk Mevki
|125
|25
|Tarla
|785,44 m²
|Hüseyin Kocagöz
|"
|"
|2024/386
|Koramanlar Köyü
|Akkuyruk Mevki
|125
|26
|Tarla
|291,09 m²
|Seyşe Kocagöz, Şengül Berber, Hanım Cin. Zehra Ataman, Zergül Kocagöz, Şerife Kocagöz, Nefise Kocagöz.
|"
|"
|2024/389
|Koramanlar Köyü
|Hanbar Bükü Mevki
|125
|23
|Tarla
|14.217,72 m²
|Yaşar Çiloğlu, Hüseyin Çiloğlu, Hanım Çiloğlu, Veli Çiloğlu, Pakize Bozkurt, Akif Çiloğlu
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|2024/404
|Koramanlar Köyü
|Curacı Mevki
|124
|59
|Tarla
|2.167.06 m²
|Necati Bacak
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