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ÇAYCUMA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ÇAYCUMA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 00:00

T.C.
ÇAYCUMA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlarda Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
ESAS NOBULUNDUĞU YERMEVKİİADAPARSELVASFIYÜZ ÖLÇÜMÜMALİKİN ADI SOYADIKAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADIKAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
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Zühriye BOZKURT
Bahriye GÖREN
Bahriye ŞEN, Bakiye ŞEN
Zühriye ŞEN, Yalçın ŞEN
Özcan ŞEN, Nazikar ŞEN
Belgin ÇAMDAN, Ertan ŞEN
Erkan ŞEN, Nurdan BAHAR		TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2024/169GERİŞ KÖYÜMENGEN12084Tarla2.380,70 m²Bakiye KURUYAMAÇ,
Zühriye BOZKURT,
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Bahriye ŞEN		""
2024/178GERİŞ KÖYÜRahmanlar12035 912,28 m²Ümin ŞEN""
2024/179GERİŞ KÖYÜRahmanlar12026Tarla3.138,92 m²Meryem ARSLAN, Rıfkı ARSLAN, Fatime ARSLAN, Durkadın ÖRENBAŞ, Sıtkı ARSLAN, Nail ARSLAN, Nadir ARSLAN, Fatime ARSLAN, Gülşen ORUÇ, Türkan CİN, Mehmet ARSLAN, Vahide ARSLAN, Naciye BAŞ, Cevriye KILINÇ, Raci ARSLAN, Sabriye ARSLAN, Mehmet ARSLAN, Fahri ARSLAN. ""

 

#ilangovtr Basın no ILN02117418