ÇAYCUMA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ÇAYCUMA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlarda Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2024/164 GERİŞKÖYÜ MENGEN 120 92 Tarla 668,90 m² Bakiye KURUYAMAÇ

Zühriye BOZKURT

Bahriye GÖREN

Bahriye ŞEN, Bakiye ŞEN

Zühriye ŞEN, Yalçın ŞEN

Özcan ŞEN, Nazikar ŞEN

Belgin ÇAMDAN, Ertan ŞEN

Erkan ŞEN, Nurdan BAHAR TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2024/169 GERİŞ KÖYÜ MENGEN 120 84 Tarla 2.380,70 m² Bakiye KURUYAMAÇ,

Zühriye BOZKURT,

Bahriye GÖREN, Zühriye ŞEN,

Bahriye ŞEN " " 2024/178 GERİŞ KÖYÜ Rahmanlar 120 35 912,28 m² Ümin ŞEN " " 2024/179 GERİŞ KÖYÜ Rahmanlar 120 26 Tarla 3.138,92 m² Meryem ARSLAN, Rıfkı ARSLAN, Fatime ARSLAN, Durkadın ÖRENBAŞ, Sıtkı ARSLAN, Nail ARSLAN, Nadir ARSLAN, Fatime ARSLAN, Gülşen ORUÇ, Türkan CİN, Mehmet ARSLAN, Vahide ARSLAN, Naciye BAŞ, Cevriye KILINÇ, Raci ARSLAN, Sabriye ARSLAN, Mehmet ARSLAN, Fahri ARSLAN. " "

#ilangovtr Basın no ILN02117418