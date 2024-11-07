ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ÇATALCA

İCRA DAİRESİ

2024/142 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/142 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İnceğiz Mahallesi “Salkım Söğüt” mevkiinde bulunan taşınmaz, İnceğiz Mahallesi yerleşik alanı dışında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaza “Sultan Çeşme Sokaktan" gidilerek ulaşılmaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur. İnceğiz Mahalle merkezine yaklaşık 720 metre, İnceğiz-Kabakça asfalt yoluna ise yaklaşık 400 metre mesafededir. Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina, yapı çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir.

Tapu kayıtlarında vasfı “Tarla” olan taşınmazın mevcut durumda tarla vasfında olduğu ve tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Etrafındaki taşınmazlar da benzer karakterde olup, tarla olarak kullanılmaktadırlar. Topografik açıdan mekanize tarıma uygundur. Taşınmaz üzerinde yörenin hakim ziraat dalları olan buğday, arpa, yulaf, kavun, karpuz, mısır, ayçiçeği vs. yetiştirilmesi mümkündür. Taşınmazın drenaj sorunu vardır.

Taşınmazın İmar Durumu : Çatalca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E.86297676-10-74412 sayılı yazısında; Çatalca İlçesi İnceğiz Mahallesi 105 Ada 75 parsel sayılı taşınmazın ; 13.01.2017 tasdik tarihli Elbasan ve İnceğiz Mahalleleri Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda , bir kısmı da taşkına maruz alanında kalmakta olduğu ve bahse konu parselin de bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları bulunmadığından imar izninin verilemediği ve Müdürlük kayıtlarında söz konusu parsele ait ruhsat dosyasına rastlanılmadığı belirtilmektedir.

Yüzölçümü : 35.513,26 m2

Hissesi : 1/4

Kıymeti : 15.093.135,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidatta olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 10:16

06/11/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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